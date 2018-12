Sicilia | Etna ancora in eruzione | una nuova scossa di terremoto | paura a Catania

Etna - terremoto Catania : “In Sicilia per 30 anni mancata prevenzione” : “La Sicilia non ha una politica di previsione e di prevenzione del rischio, almeno non l’ha avuta negli ultimi 30 anni. Si è intervenuto in maniera episodica,al di fuori di un disegno organico”. E’ la denuncia del governatore Siciliano, Nello Musumeci, oggi intervenuto in Aula all’Assemblea regionale Siciliana per illustrare le iniziative del governo dopo il sisma che il 26 dicembre ha colpito sette Comuni del ...

Terremoto Etna - geologi : alto rischio sismico per la Sicilia orientale : Terremoto Etna, l’Ordine dei geologi di Sicilia: “Si passi dalla politica dell’emergenza alla prevenzione”

Etna - Faraone : “Il governo già 2 mesi fa promise i soldi alla Sicilia” : “Due mesi fa, il 27 ottobre, Di Maio arrivo’ in Sicilia per la passerella Facebook, all’indomani del nubifragio e del terremoto, due eventi drammatici che misero in ginocchio la Sicilia orientale. Oggi ritorna in quelle zone e come un disco rotto ripete che faranno subito, faranno presto. A Biancavilla, dove la scuola Guglielmo Marconi fu fortemente danneggiata dal sisma dell’ottobre scorso, insieme al suo compare ...

Sicilia - Ingv : “Possibili eruzioni dell’Etna anche a bassa quota” : L’attività dell’Etna è in una fase che può avere “dinamiche ulteriori con possibili aperture di nuove bocche di eruzione a quote più basse”. A sottolinearlo è il professore di vulcanologia all’Università di Pisa Mauro Rosi. “Se ciò si verificasse avremmo una eruzione più voluminosa con avanzamenti del magma che potrebbero avvicinarsi ai centri abitati”. “L’Etna – spiega l’esperto ...

Etna - sisma nel Catanese : 600 sfollati |La Sicilia chiederà lo stato d'emergenza : Magnitudo di 4.8 per la scossa avvenuta alle 3:18. Molti i danni alle abitazioni, una trentina di persone soccorse in ospedale ma nessuna è in gravi condizioni.

Etna - terremoto Catania : 600 gli sfollati - la giunta di Sicilia chiederà la dichiarazione di emergenza : Sono seicento gli sfollati per il terremoto di magnitudo 4.8 che la notte scorsa ha colpito sei paesi etnei. E’ il dato emerso dalle richieste presentate alla Regione Siciliana che ha redatto un convenzione con Federalberghi per poterli ospitare in strutture turistiche. Altre persone che, pur non vivendo in case dichiarate inagibili, hanno paura a rientrare a casa saranno ospitate in palazzetti dello sport dove potranno trascorrere la ...

Etna e terremoto in Sicilia - Ingv : "Non si può escludere apertura bocche a quote minori" - sale l'allerta : terremoto dopo l'eruzione dell'Etna in Sicilia: nel catanese crolli e feriti. E la situazione non pare essere delle più rosee. Infatti, "non si può escludere un’apertura di bocche a quote minori da dove si sono aperte adesso, in particolare modo nella zona di Piano del Vescovo a sud della Valle del

Etna - terremoto Catania : il Capo Dipartimento della Protezione Civile in partenza per la Sicilia : A seguito dell’evento sismico di questa notte di ML 4.8, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, accompagnato da un team di esperti del Dipartimento è in partenza per la Sicilia per fare un punto della situazione sui danni provocati dallo sciame sismico che in queste ore sta interessando l’area etnea. Dopo un sorvolo dell’area colpita, Borrelli incontrerà le autorità locali presso la Prefettura di Catania per pianificare ...

Terremoto a Catania - l'Etna fa tremare i Siciliani : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.8 è stata registrata alle 3,19 di questa notte nell'area a nord di Catania. Danni a vecchi edifici e quattro feriti non gravi, con escoriazioni e contusioni. ...

Terremoto in Sicilia - Etna : forte sisma vicino Catania. Crolli e lesioni in provincia - 26 dicembre 2018 : Un Natale da dimenticare per la Sicilia a seguito del risveglio dell'Etna che, più delle altre volte, sta facendo tremare non poco tutto il catanese. Sono centinaia le scosse di Terremoto che si...

Forte terremoto in Sicilia : scossa nel cuore della notte sull'Etna - paura a Catania. Si temono danni : Continua a tremare la Sicilia orientale dove l'Etna è un grande fermento e in eruzione da quasi due giorni. La caratteristica principale di questa attività vulcanica è l'accentuata attività...

Paura in Sicilia : sciame sismico Etna - si alza il livello di allerta anche per il vulcano Stromboli : ... Osservatorio Etneo, Osservatorio Vesuviano e Sezione di Palermo, e il Dipartimento Scienza della Terra dell'Università di Firenze. L'innalzamento del livello determina il potenziamento del sistema ...

Sicilia : netta scossa di terremoto ed esplosioni sull'Etna - eruzione in atto : Attività sismica in repentino aumento sull'Etna nel corso di questa vigilia di Natale. Le ultime ore risultano piuttosto movimentate in quanto sono state registrate diverse scosse di terremoto con...