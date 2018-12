Siamo sotto attacco | terrorismo mediatico contro di noi | poi il M5s fa

M5S : "Siamo sotto attacco" : "Siamo sotto attacco. Il Governo, la manovra del Popolo. La democrazia è sotto attacco . E' in corso una delle più violente offensive nei confronti della volontà popolare perpetrata in 70 anni di ...

Fashion Mood Gli eventi ''sotto l'albero'' che non posSiamo perdere : Imperdibile è il magico Regno di Babbo Natale, a Vetralla, che ci propone spettacoli inediti e un intrattenimento coinvolgente. Sarà come entrare in un mondo incantato, creato appositamente per ...

Roma - De Rossi : 'Tanta pressione intorno a noi. Siamo tutti sotto osservazione' : La sfida contro la Juventus in programma sabato sera a Torino la vivrà da spettatore per via di un fastidio al ginocchio che lo tiene ai box ormai da diverse settimane: Daniele De Rossi , come ...

F35 - il sottosegretario alla Difesa Tofalo (M5s) : “Tecnologia ottima - non posSiamo rinunciarvi. In Italia se ne parla in maniera distorta” : “In Italia, in questi anni, se n’è parlato in maniera distorta. Il programma F-35, che ormai è avanti e c’è da oltre 20 anni, a differenza di quanto spesso qualcuno ha detto, è un aereo che ha un’ottima tecnologia, forse la migliore al mondo in questo momento”. Parola del sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, esponente del M5s. Che proprio sugli F-35, durante il convegno alla Camera dal titolo Difesa ...

La virata M5S (anche) sugli F-35. Il sottosegretario Tofalo : "Non posSiamo rinunciare alla sua tecnologia" : All'incontro "Difesa collettiva: le figure di vertice" al ministero della Difesa dopo oltre un'ora e mezza di dibattito con il presidente della Camera Roberto Fico, la ministra Elisabetta Trenta, il presidente della Scuola superiore della magistratura Gaetano Silvestri, il capo di Stato maggio della Difesa Enzo Vecciarelli, il sottosegretario Angelo Tofalo si fa scappare una frase che rivela una visione molto lontana da quanto il suo Movimento ...

L’intesa con l’Ue sul deficit si avvicina. Conte : “Non posSiamo scendere sotto il 2%” : «Ci siamo». Dopo due giorni di ininterrotte trattative a distanza, poco dopo le 19 di ieri il governo e la Commissione hanno trovato un punto di incontro. Secondo i commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis i passi indietro fatti dall’Italia sulla manovra sono «sufficienti». O meglio: il massimo che si poteva ottenere, visto che a Bruxelles ...

Probiotici - servono davvero quando Siamo sotto antibiotici? : La stagione fredda è finalmente iniziata. E con l’arrivo dell’inverno, inevitabile, torna anche il solito strascico di malanni stagionali. Per moltissimi di noi, questo significherà farsi qualche giorno a letto, e magari anche un bel ciclo di antibiotici (sempre e solo se è il medico a prescriverli, serve ricordarlo?). In ogni caso, non è raro in queste occasioni sentirsi consigliare qualche giorno di Probiotici per aiutare a combattere gli ...

Terence Hill : "La mia infanzia sotto le bombe a Dresda. Da lì Siamo partiti e abbiamo raggiunto l'Italia a piedi" : In un'intervista rilasciata al settimanale Chi e in edicola dal 6 dicembre, Terence Hill ha raccontato particolari della sua vita che di solito non ama esporre al grande pubblico. 79 anni, nato nel 1939, ha passato buona parte della sua infanzia in Germania, terra origine della madre, Hildegard Girotti: "Fino ai 6 anni ho parlato solamente tedesco. Mia madre veniva dalla Sassonia. Io sono cresciuto a Lommatzsch vicino a Dresda". Ed è ...

Addetti alle pulizie nelle scuole - dopo la protesta sotto le finestre di palazzo Chigi e del Miur per Usb "Siamo di fronte a un ... : È evidente che oggi non finisce la lotta ma, ancor con più forza, sarà necessario continuare a chiedere e pungolare la politica per far sì che tenga fede agli impegni presi davanti a migliaia di ...

Fuori mercato la nuova promozione Wind per Huawei P20 Lite : Siamo sotto i 160 euro : Uno degli smartphone che ha riscontrato un flusso di vendite superiore alla media durante il Black Friday ed il Cyber Monday 2018 è stato senza ombra di dubbio il cosiddetto Huawei P20 Lite. Scheda tecnica più che dignitosa, o comunque superiore alla norma se consideriamo le specifiche medie di questo particolare mercato, accompagnata da un prezzo da sempre molto aggressivo. Le promozioni Wind che posso darvi per ufficiali oggi 30 novembre, ...

Btp Italia - partenza lenta nel primo giorno. Sottoscritti solo 480 milioni Tria all’Ue : «Non Siamo finanza allegra» : l collocamento si chiude giovedì. Lo spread sale a 32. L’intento del Tesoro è incassare tra 7 e 9 miliardi di euro, collocando un titolo indicizzato all’inflazione Italiana che avrà un rendimento minimo garantito dell’1,45%