Si scaglia contro l' auto dei carabinieri e un mezzo del 118 | bloccato con lo spray al

LeBron James si scaglia contro i proprietari delle franchigie NFL : “vecchi bianchi con la mentalità da schiavisti” : LeBron James non le ha mandate a dire ai proprietari delle franchigie del football americano definiti dei vecchi bianchi con la mentalità da schiavisti LeBron James si scaglia contro i proprietari delle franchigie del football americano. “Nella Nfl c’è un gruppo di vecchi bianchi con la mentalità da schiavisti“, è il duro attacco sferrato dalla star del campionato di basket Nba in una puntata di The Shop, lo show ...

Melissa Satta si scaglia contro l'ex Daniele Interrante e lui sbotta : 'Vergogna - ingrata' : Melissa Satta, intervistata da Piero Chiambretti nel corso della trasmissione La repubblica delle donne, ha avuto modo di commentare le sue precedenti storie d'amore, tra cui quella con Daniele Interrante, che all'epoca dei fatti aveva una grandissima popolarità come tronista di Uomini e donne. La Satta, però, ha usato termini decisamente poco carini nei confronti del suo ex fidanzato ed ecco che lui ha prontamente sbottato sui social, ...

Andrea Damante derubato a Milano si scaglia contro il ladro : 'Sei sf***to - non si ruba' : Piccola disavventura per Andrea Damante a Milano: poche ore fa, il ragazzo è stato derubato del suo skateboard mentre si trovava in un ristorante. Non appena si è accorto del furto che ha subito, l'ex tronista ha pubblicato un paio di "Stories" su Instagram nelle quali se l'è presa direttamente con la persona che gli ha sottratto un oggetto al quale teneva tanto. L'ex fidanzato di Giulia De Lellis ha dato dello "sf***to" al ladro, prima di ...

Andrea Damante derubato - l’ex tronista si scaglia contro il colpevole su Instagram : Andrea Damante derubato, l’ex tronista su tutte le furie Disavventura per Andrea Damante, derubato oggi mentre era a pranzo in un ristorante. Dove si trova l’ex tronista? Probabilmente tutto è accaduto a Milano, e non a Verona la città in cui ha vissuto fino a poco fa. Tranquilli, non gli hanno svaligiato casa né rubato […] L'articolo Andrea Damante derubato, l’ex tronista si scaglia contro il colpevole su Instagram ...

Alessia Marcuzzi - ospite da Chiambretti - si scaglia contro Simona Ventura : 'Mi ha deluso' : Alessia Marcuzzi ieri è stata ospite da Piero Chiambretti. La conduttrice dopo aver visionato alcuni vecchi video, ha puntato il dito contro Simona Ventura. Da quanto è emerso nel salotto de La Repubblica delle Donne tra la conduttrice romana e 'SuperSimo' non sembra affatto scorrere del buon sangue, nonostante siano entrambe due volti molto amati dal piccolo schermo....Continua a leggere

Fabio Testi si scaglia contro la tv italiana : nel mirino dell'attore Rai e Mediaset : Fabio Testi attraverso un’intervista rilasciata per una nota emittente radiofonica, ha gettato nell’ombra l’operato dei due colossi televisivi: Rai e Mediaset. Il celebre attore ormai da qualche anno a questa parte è sempre più lontano dalle scene della televisione italiana, preferendo di chiudere la propria carriera lontano dal nostro paese. Attraverso i microfoni di Radio Cusano Campus in modo molto piccato e colorito, Testi ha spiegato la sua ...

Il mondo di Patty - la moglie di Juan si scaglia contro gli attori : 'E' tutto un complotto' : Si continua a parlare dello scandalo che ha avuto protagonista l'attore Juan Darthes, noto al grande pubblico italiano per la sua partecipazione alla serie televisiva Il mondo di Patty, che grande successo ottenne anche da noi in Italia. In questi giorni, molte delle attrici che hanno preso parte alla serie, hanno puntato il dito contro l'attore accusando di averle molestate sul set. Accuse decisamente molto forti, le quali hanno scatenato la ...

Trump si scaglia contro la Fed : "Incredibile pensi al rialzo dei tassi d'interesse" : Nel mirino del tycoon la Banca centrale degli Stati Uniti, che domani si riunisce per le decisioni di politica monetaria. Gli economisti danno per scontato l'aumento dei tassi

Milan - Salvini si scaglia contro l'Uefa : 'sentenza eccessiva - sembra che esistano due pesi e due misure' : Il vicepremier ha commentato la sentenza dell'Uefa nei confronti del Milan, ritenendola alquanto eccessiva Quella della Uefa contro il Milan è 'una sentenza eccessiva, ho già i miei problemi con l'...

Milan - Salvini si scaglia contro l’Uefa : “sentenza eccessiva - sembra che esistano due pesi e due misure” : Il vicepremier ha commentato la sentenza dell’Uefa nei confronti del Milan, ritenendola alquanto eccessiva Quella della Uefa contro il Milan è “una sentenza eccessiva, ho già i miei problemi con l’Europa“. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sulla sentenza della Uefa sui conti del Milan a margine dei festeggiamenti per il 50esimo anniversario della Curva Sud Milano. “Non ...

Tredici milioni per rifare le spiagge. Rossi si scaglia contro i sindaci assenti : I primi cittadini di Pisa, Livorno e Massa disertano il vertice di Piombino «Per il Litorale pisano stanziati quasi 500mila euro... Mi auguro che la progettazione se la facciano da soli"

Francia - Laporte si scaglia contro il ct Deschamps : “Ecco perché non mi convoca” : In un’intervista rilasciata a EitB, il difensore del City Aymeric Laporte ha attaccato il ct della Francia Deschamps accusandolo di non convocarlo per motivi personali: “Non è una scelta tecnica, ma è una questione personale. perché non vengo convocato dovreste chiederlo a lui: non credo sia per motivi sportivi. Io contro di lui non ho nulla e gli porto massimo rispetto, ma non lo chiamerò mai. Se dovessi farlo comunque non lo ...

Catanzaro - si scagliano contro poliziotti durante controllo - due arresti : Catanzaro Rifiutano di fornire i documenti di identità a due agenti di una pattuglia della Squadra volante che li avevano avvicinati per un controllo e si scagliano con calci e pugni contro i ...