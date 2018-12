SERVIZI ALLA PERSONA - Nota di Comune di Ferrara | Cooperativa CIDAS e Città del Ragazzo

Manovra - l'allarme dell'Anci : 'Rischiamo più tasse e meno SERVIZI' : La Manovra rischia di produrre effetti negativi per i Comuni italiani, con l' aumento delle tasse e il taglio dei servizi. E' il timore manifestato dal presidente dell'Anci, Antonio Decaro, secondo ...

Allarme dell'Anci : 'Rischiamo più tasse e meno SERVIZI' : "Era finito il periodo dei tagli e ci aspettavamo che ci restituissero 560 milioni che non sono arrivati. Per questo alcuni sindaci dovranno aumentare le tasse e altri dovranno tagliare i servizi". Lo ...

Pulizie Condomini a Milano : un SERVIZIo complesso da affidare alla migliore impresa : La complessità del settore delle Pulizie Condomini a Milano è notevole. Nel capoluogo lombardo i complessi Condominiali, infatti, sono particolarmente

eToro ha ottenuto la licenza DLT dalla Commissione sui SERVIZI Finanziari di Gibilterra : " Siamo orgogliosi di affermare che siamo tra le prime aziende al mondo ad aver ottenuto la licenza per le criptovalute e una delle poche aziende regolamentate nel mondo delle cripto " " ha affermato ...

Alagna in Tv - SERVIZIo realizzato dalla Rai : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Alagna in Tv, servizio ...

IoTim la piattaforma per la smart home disponibile dalla TV di casa con nuovi SERVIZI : IoTim è la soluzione di Tim sviluppata per semplificare e rendere sempre più "smart" l'utilizzo degli oggetti connessi presenti nelle abitazioni. Con un'unica App i clienti possono gestire tutti i device connessi in sicurezza. IoTim prevede inoltre un servizio di assistenza...

IoTIM - la smart home disponibile dalla TV di casa con nuovi SERVIZI : La piattaforma IoTIM per la smart home si arricchisce di nuovi prodotti e servizi intelligenti e diventa fruibile, oltre che da smartphone e web, anche dalla TV di casa attraverso il decoder TIM Box, già porta di accesso a contenuti televisivi e di intrattenimento digitale di qualità. IoTIM è la soluzione di TIM sviluppata per semplificare e rendere sempre più “smart” l’utilizzo degli oggetti ...

Il Ristorante degli Chef - terza puntata : SERVIZIo alla napoletana : [live_placement]Il Ristorante degli Chef, anticipazioni e ospiti del 4 dicembre 2018 terza puntata per Il Ristorante degli Chef, in onda su Rai 2 questa sera, martedì 4 dicembre 2018, alle 21.20 per eliminare (almeno) un altro concorrente. I giudici Andrea Berton, Philippe Léveillé e Isabella Potì seguiranno le prove singole e il Servizio dei 9 concorrenti rimasti in gara sotto lo sguardo vigile dei primi ospiti del programma, ...

Di Maio : 'Solo una stalla' - ma il SERVIZIo de Le Iene lo immortala in una piscina : Dopo le ultime notizie riguardanti Luigi Di Maio e le accuse che gli sono state imputate a causa di una condotta non proprio trasparente in particolare da parte del padre, spuntano ulteriori dettagli scottanti sul vicepresidente del Consiglio dei ministri, che pochi giorni fa ha parlato pubblicamente delle attività di famiglia. Il noto programma televisivo Le Iene, in onda sulle reti Mediaset, però, avrebbe incastrato definitivamente Di Maio nel ...

Conte pranza alla trattoria Sant’Egidio : SERVIZIo impeccabile : Roma – “Buona la cucina e impeccabile il servizio. Ritornero'”. Cosi’ il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che oggi ha pranzato alla trattoria degli Amici, il ristorante gestito dalla Comunita’ di Sant’Egidio, dove lavorano persone con disabilita’. La trattoria, spiega una nota di Sant’Egidio, e’ aperta da piu’ di 20 anni, si trova nel cuore di Trastevere a Roma, in Piazza ...

SERVIZIo shock delle Iene - il mondo in un complotto : dalla Terra piatta alle scie chimiche. Migliaia i sostenitori : La Terra è piatta e l'uomo vi è stato impiantato da creature ignote. Si, è esattamente il nuovo credo di Migliaia di persone, portato avanti con teorie e ricerche che vanno avanti da decenni....

Premi Balzan - riconoscimenti alla scienza al SERVIZIo dell'umanità : La ricerca al servizio dell'umanit , della pace e dello sviluppo, perch lo "scopo ultimo della scienza non solo soddisfare la nostra curiosit , ma migliorare la nostra condizione umana". Ha commentato cos l'importanza dei Premi Balzan Giorgio Parisi, presidente dell'Accademia Nazionale dei ...

Pd : Minniti si candida alla segreteria : 'La mia una candidatura di SERVIZIo - non sono lo sfidante renziano' : Marco Minniti si candida alla segreteria del Pd . 'Ho deciso di mettermi in campo perché considero la mia una candidatura di servizio. Di una persona che ha ricevuto tanto dal suo partito, dalla ...

Pd : Minniti si candida alla segreteria : "La mia una candidatura di SERVIZIo - non sono lo sfidante renziano" : Marco Minniti si candida alla segreteria del Pd. "Ho deciso di mettermi in campo perché considero la mia una candidatura di servizio. Di una persona che ha ricevuto tanto dal suo partito, dalla sinistra e che sente ora di dover restituire qualcosa", spiega l'ex ministro dell'Interno in una intervista a Repubblica. E sottolinea: "Io non sono lo sfidante renziano. In campo c'è solo Marco ...