Serie A Sampdoria | Ferrero | «Il Var non può essere il solo protagonista»

Video/ Juventus Sampdoria - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie A - 19giornata - : Video Juventus Sampdoria , 2-1, : highlights e gol della partita di Serie A per la 19giornata, Cristiano Ronaldo e Quagliarella protagonisti.

Serie A calcio - i risultati di oggi e la classifica. Juventus-Sampdoria 2-1 - Inter e Roma vincono - Atalanta a valanga : Ricchissimo pomeriggio per la Serie A 2018-2019 di calcio con la 19^ giornata, si sono giocate ben sette partite in contemporanea dopo il lunch match vinto dalla Juventus contro la Sampdoria (2-1, doppietta di Cristiano Ronaldo). L’Inter ha dominato al Castellani di Empoli ma ha faticato a passare in vantaggio, a sbloccare l’incontro è stato Keita al 72‘: cross di Vrsaljko e fantastica girata della punta, nuova vittoria dei ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Assurdo fischiare quel rigore per la Juventus» : LA CRONACA La cronaca Classifica Serie A Serie A Sampdoria Giampaolo Juventus Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Juventus-Sampdoria 2-1 - Serie A : decisiva doppietta di Cristiano Ronaldo - 17^ vittoria dei bianconeri : La Juventus torna a vincere dopo il pareggio di Bergamo e sconfigge la Sampdoria per 2-1 nel lunch match della 19^ giornata di Serie A: i bianconeri si sono imposti di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium di Torino e hanno così conquistato il 17° successo in campionato, chiudendo il girone d’andata da imbattuti, e al momento vantano 12 punti di vantaggio nei confronti del Napoli che giocherà alle ore 18.00 contro il ...

LIVE Juventus-Sampdoria - DIRETTA Serie A calcio in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Sampdoria, anticipo della diciannovesima e ultima giornata del girone d’andata della Serie A TIM 2018-2019. Ultimo turno dell’anno solare per le due squadre, che si presentano alla sfida odierna in un ottimo periodo di forma e con la voglia di chiudere in bellezza il 2018 prima della pausa di due settimane. La Juventus è reduce dal secondo pareggio del campionato (dopo quello in ...

Juventus - la Sampdoria porta bene a Dybala : sei gol in Serie A contro i blucerchiati : Sta per terminare l'anno solare e con esso anche la prima tranche di campionato. Oggi tutte le squadre della Serie A saranno in campo, Juventus compresa, che giocherà all'ora di pranzo (12:30) l'insidiosa sfida contro la Sampdoria presso l'Allianz Stadium. L'obiettivo dei bianconeri è chiudere il 2018 con la vittoria per due motivi: conquistare tre punti per mantenere a debita distanza il Napoli, diretta inseguitrice, e raggiungere quota 100 ...

Serie A - diretta Juventus-Sampdoria dalle 12.30 : le probabili formazioni e dove vederla in tv : All: Giampaolo ARBITRO: Valeri di Roma VAR : Maresca dove vederla IN TV - La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Serie A - Juventus-Sampdoria : probabili formazioni - diretta e dove vederla in tv : TORINO - 'Dobbiamo prendere i tre punti per chiudere bene e così andare in vacanza senza giramenti di scatole. Bisogna tirare fuori le ultime energie prima della sosta. E ci vorrà uno stadio che ...

LIVE Juventus-Sampdoria - DIRETTA Serie A : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi (sabato 29 dicembre) alle ore 12.30 la Juventus affronterà all’Allianz Stadium la Sampdoria nella 19ma giornata di Serie A. I bianconeri vogliono chiudere da imbattuti il girone d’andata e davanti al proprio pubblico conquistare una vittoria che permetterebbe di siglare un nuovo record di punti (53). La squadra di Allegri si troverà però di fronte un avversario ostico, visto che i blucerchiati arrivano da tre successi ...

La 19esima e ultima giornata del girone di andata si apre all'Allianz Stadium con la sfida tra Juventus e Sampdoria

La Juventus chiude il girone di andata da campione di inverno ospitando all'Allianz Stadium la Sampdoria

Siamo ormai arrivati alla fine del girone di andata e la Juventus, ormai certa del titolo di campione di inverno conquistato con due giornate di anticipo, si appresta ad affrontare l'ultima partita ospitando in casa la Sampdoria. I bianconeri sono reduci dall'inaspettato pareggio ottenuto in trasferta contro l'Atalanta, ma la Sampdoria, al momento quinta in […]

Probabili Formazioni Juventus – Sampdoria - Serie A 29/12/18 : Probabili Formazioni Juventus – Sampdoria, Serie A 29/12/18Una partita che si prospetta entusiasmante quella tra Juventus e Sampdoria. Entrambe le squadre stanno facendo un campionato ottimo, in linea con le aspettative. È inoltre una partita nella partita, dato che Ronaldo e Quagliarella sono in lotta per il momentaneo titolo di capocannoniere.TORINO – Allegri dovrà rinunciare a Bentancur squalificato. Tornerà Ronaldo dal primo minuto, ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Con la Juventus serve un po' di presunzione» : GENOVA - Il girone di andata e il 2018 della Sampdoria si chiuderanno contro l'imbattuta Juventus . Marco Giampaolo , tecnico dei blucerchiati, ha parlato in conferenza stampa prima della partenza per ...