Serie A | risultati | gol | tabellini e highlights della 19giornata

Pallavolo – Serie A1 Femminile - risultati e classifica al termine della tredicesima giornata : Si è chiuso il girone d’andata del campionato di Serie A1 Femminile di Pallavolo, la Igor guida il gruppo davanti a Scandicci e Imoco L’Igor Gorgonzola Novara pone il sigillo su un girone di andata di Samsung Volley Cup praticamente perfetto. Le azzurre di Massimo Barbolini, Campionesse d’inverno con un turno di anticipo, superano 3-0 la Pomì Casalmaggiore nell’ultima giornata del 2018 e terminano la prima parte di ...

Risultati Serie C - la classifica : il Pordenone non sbaglia un colpo - non decolla la stagione del Monza [FOTO] : 1/15 Stefanon Nicoli/LaPresse ...

Serie A calcio - i risultati di oggi e la classifica. Juventus-Sampdoria 2-1 - Inter e Roma vincono - Atalanta a valanga : Ricchissimo pomeriggio per la Serie A 2018-2019 di calcio con la 19^ giornata, si sono giocate ben sette partite in contemporanea dopo il lunch match vinto dalla Juventus contro la Sampdoria (2-1, doppietta di Cristiano Ronaldo). L’Inter ha dominato al Castellani di Empoli ma ha faticato a passare in vantaggio, a sbloccare l’incontro è stato Keita al 72‘: cross di Vrsaljko e fantastica girata della punta, nuova vittoria dei ...

Risultati Serie A 19ª Giornata – Inter a fatica - il nerazzurro che brilla è quello dell’Atalanta : ok Roma - colpo Chievo! : L’Inter batte a fatica l’Empoli, l’Atalanta gioca a tennis contro il Sassuolo, bene Roma e Chievo: i Risultati delle gare della 19ª Giornata di Serie A A poco più di due giorni dalla fine del 2018, si chiude anche il girone d’andata di Serie A con un sabato ricco di partite, gol e spettacolo. Apre le danze la Juventus che nel lunch match batte la Sampdoria fra tante polemiche: doppietta di Cristiano Ronaldo con il secondo ...

Serie A - i risultati della 19ª giornata : Nelle partite del pomeriggio hanno vinto Inter, Roma, Atalanta e Udinese; stasera si giocano Napoli-Bologna e Milan-Spal

