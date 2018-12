Serie A | l’analisi della giornata | Juventus | così non VALEri! La Roma adesso fa paura

Serie A - l’analisi della giornata : sprofondo rossonero e rinascita Milinkovic-Savic - eterni Pellissier e Quagliarella mentre il Toro recrimina : E’ andata in scena la 17^ giornata del campionato di Serie A, adesso in arrivo il tour de force in vista di una pausa per permettere alle squadre di rifiatare. L’ultimo turno si è aperto con i lunch match tra Lazio e Cagliari, da segnalare dalla partita dell’Olimpico non solo il controsorpasso al Milan in chiave Champions League ma anche la rinascita di Milinkovic-Savic, il centrocampista ha attraversato un momento ...

Serie A - l’analisi della giornata (in attesa del Milan) : polemiche e veleni - errori e ribaltoni tra esoneri ed incubo retrocessione [DETTAGLI] : Si conclude la 16^ giornata del campionato di Serie A, nel posticipo del martedì in campo Bologna e Milan, partita molto importante per gli obiettivi di salvezza e Champions League. Il Milan è reduce dalla sconfitta contro l’Olympiacos e dalla clamorosa eliminazione in Europa League, è un risultato inaspettato e che rischia di condizionare pesantemente la stagione dei rossoneri. Squadra altalenante quella di Gennaro Gattuso e può ...

Sampdoria – Parma - le probabili formazioni e l’analisi del match della 16^ giornata di Serie A : Sampdoria – Parma, le probabili formazioni e l’analisi del match della 16^ giornata di Serie AGenova teatro di una sfida dal sapore europeo. Le due squadre arrivano da una buona prima parte di campionato e occupano le zone alte della classifica. Se per la Sampdoria, visto il parco giocatori e le risorse, non è una sorpresa, è interessante la situazione dei ducali, dopo le tre promozioni consecutive.GENOVA – Mister Giampaolo vola sulle ...

Serie A - l’analisi : la follia di Spalletti spiana la strada alla Juve - in casa Roma c’è qualcosa che non va! Il doppio volto (del tifo) di Genova e la personalità di Toro ed Atalanta : E’ andata in scena la 15^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante che ha dato indicazioni per le zone alte della classifica ma anche per quelle basse, con situazioni molto delicate con il rischio retrocessione per squadre ‘insospettabili’. La Juventus non sbaglia un colpo, successo per gli uomini di Massimiliano Allegri che hanno avuto la meglio dell’Inter, sono 14 le vittorie ed un pareggio su ...

Serie A - l’analisi sulla giornata (in attesa del Napoli) : tensione in casa Genoa e situazione spinosa al Torino - ecco il nuovo fenomeno del centrocampo : Nell’ultimo weekend è andata in scena la 14^ giornata del campionato di Serie A, il turno si chiude con il botto e con la partita tra Atalanta e Napoli, partita che si preannuncia avvincente tra due squadre che non hanno bisogno di presentazioni e che giocano un grande calcio, merito dei due allenatori, Ancelotti e Gasperini. I nerazzurri hanno fallito la prova di maturità nella partita in trasferta contro l’Empoli, sconfitta ...

Serie A - l’analisi della 13ª giornata : Juve inarrestabile ma Napoli e Inter ci sono. Samp e Genoa non si fanno male - il riscatto di Nicola e Iachini : In attesa della gara tra Cagliari e Torino che chiude la 13^ giornata del campionato di Serie A è possibile ‘azzardare’ un primo bilancio sulla corsa scudetto, Champions League, Europa League e salvezza. Il massimo torneo italiano sta regalando grandi emozioni e lo spettacolo è sempre assicurato, nessuna partita può essere considerata ‘scontata’ un chiaro esempio è stata l’impresa di ieri del Chievo sul campo ...