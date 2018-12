Serie A | gli squalificati per la prima giornata di ritorno | 14 calciatori e il caso Suso

PROBABILI FORMAZIONI Serie B / Scelte - moduli e dubbi : tutti gli assenti della 19giornata : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: mosse e Scelte degli allenatori alla vigilia della 19giornata del Campionato cadetto, oggi 30 dicembre 2018.

Calciomercato Serie A - da Modric a Pogba : ecco come può migliorare il nostro campionato : Calciomercato Serie A – Per i tifosi di alcune tra le squadre più importanti di Europa, fra poco, sarà il momento di sognare. Tanti i big sul mercato, tante le richieste di alcuni club europei per regalare ai tifosi i famosi “top player”. Neanche è iniziato il mercato e già tanti nomi sono stati […] L'articolo Calciomercato Serie A, da Modric a Pogba: ecco come può migliorare il nostro campionato proviene da Serie ...

VIDEO Gol Serie A - le sintesi e gli highlights di tutte le partite del 29 dicembre. Juventus da record - Milik trascina il Napoli. Il risveglio di Higuain : Il girone d’andata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 è andato in archivio e i risultati degni di nota sono stati diversi. La Juventus ha ottenuto la vittoria numero 17 in 19 gare realizzando un nuovo record ed arrivando al giro di boa in vetta con 53 punti. E’ stata una doppietta di Cristiano Ronaldo, nuovo capocannoniere del torneo, a fare la differenza e a consentire alla Vecchia Signora di piegare una coriacea ...

Tuffi - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Coppa Tokyo 2020 - World Series - Mondiali ed Europei : Una stagione molto intensa ci aspetta nel mondo dei Tuffi nel 2019. Dal trampolino e dalla piattaforma vedremo tante gare di valore a cominciare dal mese di febbraio con il FINA Grand Prix e la Coppa Tokyo 2020, passando per il circuito delle World Series e arrivando ai Mondiali a Gwangju (Corea del Sud) e agli Europei a Kiev (Ucraina). Un menù ricchissimo in cui la nostra Nazionale vorrà ben rappresentare il Bel Paese andando a caccia di ...

Basket oggi - Serie A 2019 : gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Si svolge interamente oggi, domenica 30 dicembre, la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. Dopo il turno infrasettimanale giocato tra Natale e Santo Stefano, le sedici formazioni impegnate tornano in campo per l’ultimo appuntamento del 2018. Si comincia alle ore 12.00 con la delicata sfida salvezza tra Cantù e Pistoia. Si prosegue alle ore 17.00 con ben tre partite in programma: Brescia accoglie Sassari, ...

Calcio - i migliori italiani della 19ma giornata di Serie A. Fabio Quagliarella infallibile - Emanuele Giaccherini decisivo per la vittoria del Chievo : Diciannovesima e ultima giornata del girone d’andata che va in archivio insieme all’anno solare 2018 del Calcio italiano. Il turno ha regalato molte emozioni e diverse partite equilibrate decise sul filo di lana, tra cui la vittoria casalinga del Napoli per 3-2 sul Bologna ed il successo della Juventus su un’ottima Sampdoria. Sono sei i giocatori italiani andati in rete nel 19° turno, con alcune piacevoli conferme ed altre ...

Biglietti Atalanta-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La Dea in casa ha totalizzato tredici punti in otto partite, frutto di quattro vittorie ed un ...

Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

Volley - Serie A1 2019 - tredicesima giornata : Novara e Conegliano vincono i big match e spiccano il volo. Scandicci sbanca Brescia : Novara e Conegliano si aggiudicano i big match di fine anno e spiccano il volo alla fine del girone di andata ma Scandicci non molla e stacca Busto Arsizio. L’Igor Gorgonzola Novara chiude alla grande il suo girone di andata dopo la sconfitta di mercoledì che ha interrotto la Serie di dieci successi consecutivi. Le piemontesi travolgono con un secco 3-0 (25-13, 25-18, 25-23) il Pomì Casalmaggiore, che mantiene il quinto posto finale e restano in ...

Atalanta - 6 gol al Sassuolo : è miglior attacco della Serie A. Ilicic tripletta dalla panca come Boateng : Servivano 6 gol per sorpassare la Juventus, e sei gol ha fatto. Se esistesse il titolo di "campione d'inverno dell'attacco", sarebbe dell'Atalanta: 39 reti in 19 partite, praticamente una media di 2 a ...

Risultati Serie C - la classifica : il Pordenone non sbaglia un colpo - non decolla la stagione del Monza [FOTO] : 1/15 Stefanon Nicoli/LaPresse ...

Napoli-Bologna 3-2 - Serie A : Mertens salva gli azzurri allo scadere - doppietta di Milik : Il Napoli ha sconfitto il Bologna per 3-2 nel match valido per la 19^ giornata di Serie A. I partenopei si rialzano dopo la sconfitta contro l’Inter e si confermano al secondo posto in classifica, attardati di nove lunghezze dalla capolista Juventus e con cinque punti di margine nei confronti dell’Inter. I padroni di casa hanno seriamente rischiato di non vincere l’incontro, la doppietta di Milik è stata rimontata da Santander ...