SCUOLA Che cosa ci è accaduto | se gli studenti musulmani fanno il presepe insieme

SCUOLA umbra amministrazione pubblica - bilancio 2018 più che positivo : 20mila partecipanti e 18mila ore di alta formazione : ... dell'impegno profuso da dipendenti e collaboratori della scuola e della levatura del personale docente proveniente dal mondo accademico e delle professioni, dal Ministero dell'Economia e delle ...

Il professor Paschetto giovedì in Rai per parlare della SCUOLA di Mosso : Docente da 35 anni, non nuovo a riconoscimenti " 20 premi all'attivo per progetti educativi legati alla scienza, alla sostenibilità e alla cittadinanza attiva -, Giuseppe Paschetto vive la scuola ...

Iscrizioni Miur SCUOLA 2019/ Registrazioni online da domani 27 dicembre : come scegliere - fino a che data : Iscrizioni Miur Scuola 2019, Registrazioni online dal 27 dicembre: i criteri per la scelta, i tempi e le modalità. Tutte le informazioni sull'iter

SCUOLA/ Un giorno di stupore che racchiude ogni tempo e la vita intera : Il tempo passa, per i bambini e per gli adulti, ma c'è un bambino che rimane e che, se ci ricordiamo di lui, ci segue tutti i giorni.

SCUOLA - perché i veri "beffati" dalla manovra sono i precari storici : Si torna ai concorsi ma restano con l'amaro in bocca precari e docenti non stabilizzati. Il sindacato Anief: "Approvata...

'Studiare solo per il piacere di imparare' : la SCUOLA di Varese che ha abolito i voti : Imparare solo per il piacere di apprendere, senza essere vincolati ad alcuna valutazione numerica. Questo lo spirito che muove l'insegnamento nella scuola elementare IV Novembre di Varese , dove si è ...

Anche in una SCUOLA di Ponticelli la celebrazione mondiale del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto : La data scelta è il 21 dicembre, giornata simbolica per rimarcare la forza della ri-nascita a dispetto delle previsioni sulla possibile "fine del mondo" del 21 dicembre 2012. Il Terzo Paradiso è il ...

Niente pandoro ai bimbi che non pagano la mensa : polemica a SCUOLA : In una scuola di Corsico, nel milanese, il dolce natalizio non è stato distribuito ai bambini che non usufruiscono della...

SCUOLA - UDU : ‘Altro che mammoni - Eurostudent rivela il grande impegno degli studenti italiani’ : Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa inviatoci da UDU (Unione degli Universitari) in merito ai dati emersi dal rapporto Eurostat, riguardante i giovani italiani dai 18 ai 34 anni. UDU – Ieri agenzie di stampa e giornali nazionali hanno rilanciato un dato emerso dal rapporto Eurostat, per il quale i giovani italiani tra 18 e 34 anni vanno a vivere in autonomia in ritardo rispetto alla media europea. Subito siamo stati tutti ...

Un bambino è stato escluso da una SCUOLA privata tedesca perché figlio di un politico di estrema destra : Il partito è AfD, Alleanza per la Germania, e la scuola è basata sulla pedagogia Waldorf, ideata nei primi decenni del Novecento dal filosofo e pedagogo Rudolf Steiner

SCUOLA : perché è necessario ripartire dalla Costituzione. Salvatore Salzano - Pavia - : Concetti teoricamente condivisibili, come efficienza, merito, autonomia di organizzazione, assunzione di responsabilità, valutazione di sistema, apertura verso il mondo esterno, sono stati declinati ...

SCUOLA/ Il merito non porta consenso : ecco perché M5s e Lega scaricano l'Invalsi : Il ddl sulla semplificazione contiene il ridisegno delle funzioni di Invalsi e Anvur. Si realizza un sogno nel cassetto di M5s , cui oggi si accoda la Lega, .

SCUOLA - Salvini 'Sì alle autogestioni - basta che non ci siano vandalismi' : Come se fosse anche ministro dell'Istruzione, e non solo dell'Interno, Matteo Salvini ha spiegato al portale Skuola.net come il suo governo intende riformare la Scuola. Concedendosi, preliminarmente, ...

SCUOLA - aumento stipendi ultime notizie : docenti indignati ‘Avete visto che differenza?’ : La notizia del cospicuo aumento stipendiale a favore dei dirigenti scolastici (815 euro lordi) ha, naturalmente, suscitato il malumore nei docenti della Scuola pubblica italiana: in attesa del rinnovo del loro contratto, le risorse stanziate nella Legge di Bilancio lasciano presupporre un aumento di soli 90 euro lordi mensili, un’altra elemosina dopo quella elargita con l’ultimo contratto. A sottolineare il malcontento dei ...