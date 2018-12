Scosse di terremoto a Roma e Catania

Terremoto a Roma - paura nella notte. Ancora Scosse sull'Etna : Una scossa magnitudo 3.2 intorno all'una ha allarmato la popolazione: si mobilita il popolo di Twitter. E continuano le scosse anche in Sicilia

Catania - ancora Scosse di terremoto sull’Etna : la terra trema durante la notte : Altre due scosse di terremoto magnitudo 2.9 hanno colpito durante la notte tra sabato e domenica la Città metropolitana di Catania e in particolare i paesi alle pendici dell'Etna già vittime del sisma di alcuni giorni fa che ha causato danni e ferriti. Fortunatamente in nessuno dei due casi si segnalano ulteriori danni a persone o cose.Continua a leggere

Terremoto a Roma - paura nella notte. Scosse nelle zone etnee : Una scossa magnitudo 3.2 untorno all'una ha allarmato la popolazione. E continuano le Scosse anche in Sicilia

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 30 dicembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale , INGV / Scossa chiaramente avvertita nella notte a Roma, epicentro a Gallicano nel Lazio. Ancora deboli scosse alle pendici dell'Etna, avvertite. Altrove nulla da segnalare...

Terremoto oggi a Bologna/ Ingv ultime Scosse : sisma magnitudo 2.9 a Castel del Rio : Terremoto oggi a Bologna , Ingv ultime scosse : sisma di magnitudo 2.9 a Castel del Rio, in Emilia Romagna. Gli aggiornamenti

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 29 dicembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale , INGV / Giornata nel complesso tranquilla nel sottosuolo italiano. Rilevate solo alcune deboli scosse all'estremo sud e nel maceratese. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale INGV : Scosse di oggi 28 dicembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale , INGV / Sempre più debole la sequenza sismica alle pendici dell'Etna. Registrate oggi solo alcune deboli scosse . Lieve sisma anche nel siracusano e nel potentino. Altrove...

Terremoto Etna - le Scosse continuano. Aumenta il numero degli sfollati : Non sono stati registrati danni a cose o persone. L'attività sismica è comunque in calo. Nel frattempo aumento il numero di persone negli hotel messi a disposizione dalla Regione Sicilia, ma è alto il numero di "irriducibili" che anche stanotte hanno dormito in macchina davanti alle case nel timore di atti di sciacallaggio.Continua a leggere