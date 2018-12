Sci nordico : dominio russo a Dobbiaco : ... e ha rifilato 12"2 di distacco al norvegese Simen Hegastad Krueger e 21"9 al connazionale Alexander Bolshunov, leader della classifica generale di Coppa del Mondo. Quest'anno Ustiugov non ha potuto ...

Sci nordico – A Cogne quattro eventi internazionali in due anni : quattro eventi internazionali in due anni, lo sci nordico trova casa a Cogne e ai piedi del Gran Paradiso quattro eventi internazionali in un biennio. Cogne torna a sposare lo sci nordico di alto livello e per i prossimi due inverni avrà un gran bel da fare. Terra di sport, terra di agonismo e di grandi piste, immerse nella natura e nelle bellezze del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Lì, sui Prati di Sant’Orso ora ricoperti di neve, si ...

Sci nordico : Brocard prima in classifica assoluta Distance : Il 'Filotto' di Natale vale il titolo mondiale per Elisa Brocard, che vincendo l'Opa Cup e la gara individuale in tecnica libera a Isolaccia ha conquistato il titolo italiano assoluto di fondo ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il calendario e le date. Programma - orari e tv delle gare di sci di fondo - salto e combinata nordica : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Tutte le rassegne saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport ed in diretta streaming su Eurosport Player, mentre per quanto riguarda le gare di fondo, ci sarà anche RaiSport+HD a rasmettere in tv con RaiPlay che provvederà alla diretta ...

Sci nordico : sprint Ruka - Pellegrino 9/0 : Si ferma in semifinale Federico Pellegrino nella prima gara sprint in tecnica classica della Coppa del mondo di sci nordico. A Ruka il vicecampione olimpico ha chiuso al nono posto nella prova vinta dal russo Bolshunov davanti al norvegese Klaebo. "Sin dalla scelta della batteria nei quarti puntavo ...

