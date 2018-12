Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : Ustiugov vince la 15 km - battuti Krueger e Bolshunov. De Fabiani cala nel finale : Parla russo anche la 15 km maschile in tecnica libera con partenze ad intervalli valida per il Tour de Ski: a Dobbiaco si impone Sergey Ustiugov, che chiude in 30’34″1 battendo per 12″2 il norvegese Simen Krueger e per 21″9 l’altro russo Alexander Bolshunov. cala nel finale e chiude 18° il nostro Francesco De Fabiani, che paga 58″3. Sin dalle prime battute si profila una doppietta russa, con Ustiugov sempre di ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : nella 15 km maschile vince il russo Ustiugov - che batte Krueger e Bolshunov. De Fabiani cala nel finale : Parla russo anche la 15 km maschile in tecnica libera con partenze ad intervalli valida per il Tour de Ski: a Dobbiaco si impone Sergey Ustiugov, che chiude in 30’34″1 battendo per 12″2 il norvegese Simen Krueger e per 21″9 l’altro russo Alexander Bolshunov. cala nel finale e chiude 18° il nostro Francesco De Fabiani, che paga 58″3. Sin dalle prime battute si profila una doppietta russa, con Ustiugov sempre di ...

Sci di fondo – Tour de Ski - 10 km femminile di Dobbiaco : due russe ed una norvegese sul podio - niente da fare per le azzurre : Nepryaeva precede di un nulla Oestberg nella 10 km femminile di Dobbiaco. Cresce Ganz, ventisettesima, azzurre falcidiate dalle cattive condizioni di salute Parla russo la 10 km femminile di Dobbiaco in tecnica libera, seconda tappa del Tour De Ski. Sul gradino più alto del podio è salita Natalia Nepryaeva, che ha tagliato il traguardo con il tempo di 23’19″9, appena 3 decimi meglio della norvegese Ingvild Flugstad Oestberg, ...

LIVE Sci di fondo - Tour de Ski Dobbiaco 2018 in DIRETTA : 30 dicembre - De Fabiani punta in alto nella 15 km. Festa russa con Nepryaeva tra le donne : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del Tour de Ski: a Dobbiaco, dopo le prime schermaglie di ieri con le sprint che hanno aperto la maniFestazione, oggi si inizia a fare sul serio. Sono infatti in programma le prime gare distance della rassegna: quelle odierne saranno le uniche prove con partenze ad intervalli. Si inizierà con la 10 km alle ore 12.45 per le donne e poi sarà la volta della 15 km alle ore 14.45 ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg continua a rosicchiare punti a Therese Johaug : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : Natalia Nepryaeva beffa Ingvild Oestberg! Elisa Brocard fuori dalle trenta - a punti Caterina Ganz : La russa Natalia Nepryaeva beffa dopo un lungo testa a testa la norvegese Ingvild Oestberg e si aggiudica la 10 km in tecnica libera con partenze ad intervalli valida per il Tour de Ski appena conclusa a Dobbiaco: tra le due, sempre ai primi due posti lungo i rilevamenti nel corso della gara, all’arrivo ci sono soltanto tre decimi di secondo. Completa il podio la russa Anastasia Sedova, che con un gran finale chiude a 10″9. Delude ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : Natalia Nepryaeva beffa Ingvild Oestberg! Elisa Brocard fuori dalle trenta - a punti Caterian Ganz : La russa Natalia Nepryaeva beffa dopo un lungo testa a testa la norvegese Ingvild Oestberg e si aggiudica la 10 km in tecnica libera con partenze ad intervalli valida per il Tour de Ski appena conclusa a Dobbiaco: tra le due, sempre ai primi due posti lungo i rilevamenti nel corso della gara, all’arrivo ci sono soltanto tre decimi di secondo. Completa il podio la russa Anastasia Sedova, che con un gran finale chiude a 10″9. Delude ...

LIVE Sci di fondo - Tour de Ski Dobbiaco 2018 in DIRETTA : 30 dicembre - De Fabiani punta in alto nella 15 km : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del Tour de Ski: a Dobbiaco, dopo le prime schermaglie di ieri con le sprint che hanno aperto la manifestazione, oggi si inizia a fare sul serio. Sono infatti in programma le prime gare distance della rassegna: quelle odierne saranno le uniche prove con partenze ad intervalli. Si inizierà con la 10 km alle ore 12.45 per le donne e poi sarà la volta della 15 km alle ore 14.45 ...

Sci di fondo - Tour de Ski Dobbiaco 2018 : Francesco De Fabiani a caccia di un buon risultato nella 15 km a tecnica libera : Dopo la vittoria di Johannes Klaebo nella gara sprint di oggi, a Dobbiaco c’è attesa per la 15 km a tecnica libera con partenza a intervalli che fungerà da seconda tappa dell’edizione 2019 del Tour de Ski. Sebbene la pattuglia norvegese abbia finora fatto la voce grossa in Coppa del Mondo, non c’è ancora un chiaro dominatore della scena nelle prove distance in questa stagione, almeno fino ad oggi. Nelle tre 15 km disputate fino ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : nella 10 km tl arriverà la riscossa per Ingvild Oestberg? Attesa per Elisa Brocard : Dopo le prime schermaglie odierne con la sprint che ha aperto il Tour de Ski, domani si inizia a fare sul serio a Dobbiaco, dove è in programma la prima gara distance della rassegna: si tratta dell’unica prova con partenze ad intervalli. Si inizierà con la 10 km femminile in tecnica libera alle ore 12.45. La rincorsa al trono di Therese Johaug è ormai lanciata: la norvegese non ha preso parte alla gara a tappe e così nel nuovo anno si ...

Sci di fondo - Tour de Ski – Federico Pellegrino settimo a Dobbiaco : le parole dell’azzurro dopo la beffa al fotofinish : Le dichiarazioni di Federico Pellegrino dopo il settimo posto nella sprint del Tour de Ski a Dobbiaco Semifinale amara per Federico Pellegrino al Tour de Ski. Lo sciatore italiano beffato al fotofinish da Klaebo. Le dichiarazioni di Federico Pellegrino dopo il settimo posto nella sprint del Tour de Ski a Dobbiaco: “sono rimasto fuori dalla lotta per la finale per molto poco, ma ho giocato al meglio le mie carte in tutta la giornata. ...

Sci di fondo – Federico Pellegrino beffato al fotofinish da Klaebo nella semifinale del Tour de Ski : Tour de Ski, Pellegrino beffato al fotofinish da Klaebo in semifinale: è settimo nella sprint in tecnica libera di Dobbiaco. De Fabiani 15°, Laurent 22esima tra le donne Una beffa al fotofinish taglia fuori Federico Pellegrino dalla finale della sprint in tecnica libera nel primo appuntamento del Tour de Ski. A Dobbiaco l’azzurro si qualifica con il quarto tempo alla fase finale, supera agevolmente i quarti chiudendo dietro ...

Sci di fondo - Tour de Ski. Federico Pellegrino : “La finale era alla portata. Ci riproverò martedì in skating” : Federico Pellegrino è stato eliminato nella semifinale della sprint a tecnica libera di Dobbiaco, tappa d’apertura del Tour de Ski di sci di fondo. Il Campione del Mondo è rimasto fuori dall’atto conclusivo per questione di centimetri (terzo nella sua serie alle spalle di Klaebo) e dunque non ha potuto lottare per il podio come ci si aspettava. Il valdostano ha raccontato la sua gara ai microfoni della Fisi: “Sono rimasto fuori ...

Sci di fondo - Tour de Ski. Federico Pellegrino : “La finale era alla portata. Ci riproverà martedì in skating” : Federico Pellegrino è stato eliminato nella semifinale della sprint a tecnica libera di Dobbiaco, tappa d’apertura del Tour de Ski di sci di fondo. Il Campione del Mondo è rimasto fuori dall’atto conclusivo per questione di centimetri (terzo nella sua serie alle spalle di Klaebo) e dunque non ha potuto lottare per il podio come ci si aspettava. Il valdostano ha raccontato la sua gara ai microfoni della Fisi: “Sono rimasto fuori ...