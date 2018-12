Sci alpino | Coppa del Mondo 2019 | Irene Curtoni sarà in gara nel City Event di Oslo

Sci alpino : Irene Curtoni sarà in gara nel City Event di Oslo nel primo appuntamento del 2019 : Il 2018 sta per chiudere i battenti ed è già tempo di pensare a quel che sarà. Lo sci alpino non si concede pausa ed ecco che il 1° gennaio c’è un appuntamento da non perdere. Sulla famosa collina di Holmenkollen, alla periferia di Oslo, andrà in scena il City Event che di fatto sarà il 1° appuntamento del 2019. Il tracciato di gara sarà lungo 180 metri dotato di 18 porte e di un salto. In questo particolare format un atleta correrà sul ...

Sci alpino - Irene Curtoni unica azzurra nel city event di Oslo in programma martedì 1 gennaio : Irene Curtoni in gara per l’Italia nel city event di Oslo di martedì 1 gennaio sulla celebre collina di Holmenkollen Ci sarà solamente Irene Curtoni a rappresentare l’Italia nel city event di Oslo di martedì 1 gennaio che aprirà le gare di Coppa del mondo del 2019. La valtellinese dell’Esercito fa parte delle prime dodici atleti della World Cup Start list di slalom che hanno diritto di partecipare alla competizione in ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Paris è il Re della Stelvio. Brignone resta in rosso - bravissima Lara Della Mea : La due giorni perfetta di Dominik Paris. L’altoatesino è diventato il Re Della Stelvio dopo l’incredibile e storica doppietta firmata in quel di Bormio. Prima il successo in discesa e poi quello in SuperG, un dominio assoluto per l’azzurro su una delle piste storiche Della Coppa del Mondo. Il 29enne sale sul gradino più alto del podio per la quarta volta su questo tracciato e si tratta di un record assoluto, avendo battuto il ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher in testa - Dominik Paris è quinto! : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Mikaela Shiffrin doppia Vlhova : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino – Gigantisti azzurri a lavoro al Tonale in vista di Adelboden : I Gigantisti azzurri a Ponte di Legno per preparare l’avvicinamento ad Adelboden. Aggregati anche Zuccarini e Moschini I Gigantisti azzurri si preparano al Tonale in vista di Adelboden. Dal 27 scorso e fino a domenica, la squadra guidata da Alessandro Serra si allena a Ponte di Legno, sulla pista Casola, bagnata dai tecnici azzurri per l’occasione, grazie al supporto della Società Impianti di Ponte di Legno. Allenamento di ...

Sci alpino – Slalom femminile di Semmering : le sensazioni delle azzurre dopo la gara di oggi : Il commento delle azzurre dopo lo Slalom femminile di Coppa del Mondo a Semmering Le dichiarazioni delle azzurre dopo lo Slalom di Semmering: Lara Della Mea: “dopo il gigante ero arrabbiata perché sul piano iniziale ho commesso un errore grave che è costato tanto. oggi sono riuscita a sopravvivere nella prima manche, nella seconda ero un po’ emozionata perché si trattava della mia prima qualificazione ma ho pensato solamente a dare ...

Sci alpino - Pagelle SuperG Bormio e Slalom Semmering : Dominik Paris - Kaiser dello Stelvio. Shiffrin da record : Oggi si sono disputati il SuperG maschile di Bormio e lo Slalom femminile di Semmering, prove valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. In Valtellina si è imposto Dominik Paris che ha replicato il trionfo di ieri in discesa, in terra austriaca ha invece festeggiato la solita Mikaela Shiffrin. Di seguito le Pagelle degli atleti di punta e degli azzurri che si sono messi maggiormente in luce. SuperG MASCHILE Bormio: Dominik ...

Sci alpino - slalom Semmering : vince Shiffrin - settimo posto per Curtoni : Pronto riscatto di Mikaela Shiffrin , che vince lo slalom di Semmering , Austria, e torna subito sul gradino più alto del podio dopo il quinto posto nel gigante di venerdì. Il fenomeno americano, dopo ...

Sci alpino - Slalom Semmering 2018. Federica Brignone : “Miglior risultato di sempre”. Irene Curtoni : “Gara solida - tutte brave” : L’Italia si è ben distinta nello Slalom femminile di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Le azzurre sono riuscite a difendersi nel miglior modo possibile sulle nevi austriache: Irene Curtoni ha conquistato un ottimo settimo posto, Federica Brignone ha concluso in 12^ posizione, la giovane Lara Della Mea si è qualificata alla seconda manche col pettorale 40 e ha ottenuto un positivo 16° posto, stesso ...

Sci alpino – Shiffrin show nello slalom di Semmering : Curtoni migliore azzurra : Trionfo record per Shiffrin a Semmering. Irene Curtoni 7ª: miglior risultato stagionale. Brignone 12ª, mai così bene in slalom. La 19enne Della Mea è 16ª con Costazza: prima volta in zona punti Non ci sono trionfi, né podi, a Semmering, ma per l’Italia dello sci alpino, che gioisce per la doppia impresa di Paris a Bormio, è una bella giornata anche in Austria. nello slalom femminile, ultima gara di Coppa del mondo del 2018, ...

Sci alpino - la classifica dei vincitori italiani in Coppa del Mondo. Dominik Paris raggiunge Giorgio Rocca - Ghedina a -2! : Dominik Paris ha agguantato Giorgio Rocca al quinto posto della classifica degli italiani plurivincitori nella Coppa del Mondo di sci alpino. L’altoatesino ha confezionato una leggendaria doppietta a Bormio, dopo il trionfo di ieri in discesa si è imposto anche oggi in superG e ha così toccato quota undici successi in carriera nel massimo circuito internazionale. Il nativo di Merano, che nel proprio palmares vanta 9 sigilli in discesa e 2 ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Mikaela Shiffrin doppia Vlhova : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - quandi riparte la Coppa del Mondo? C’è il parallelo il 1° gennaio 2019! Programma - orari e tv del City Event di Oslo : Si è chiuso il 2018 della Coppa del Mondo di sci alpino, ma cari appassionati, non disperatevi, dato che il Circo Bianco tornerà in scena già a Capodanno, con il City Event di Oslo, in Norvegia, sia per quanto riguarda gli uomini, sia per quanto riguarda le donne. Nella capitale scandinava, infatti, gli atleti saranno impegnati in un parallelo, come accaduto dodici mesi fa, quando i successi andarono allo svedese Andre Myhrer ed alla ...