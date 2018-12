Sci | ad Oslo in gara solo Irene Curtoni

Sci alpino - Coppa del Mondo City Event di Oslo : il 1° gennaio in diretta tv su RaiSport : Giusto il tempo di un brindisi e già il giorno stesso di Capodanno Circo Bianco in pista per il City Event di Oslo, prima tappa del 2019 della Coppa del Mondo di sci alpino. Sebbene in Europa la neve non è molta, sono comunque basse le temperature e già da diversi giorni la delegazione Fis ha dato il suo esito positivo per lo Slalom Parallelo maschile e femminile in programma per il secondo anno consecutivo sul tracciato di gara ricavato ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Irene Curtoni sarà in gara nel City Event di Oslo : Il 2018 sta per chiudere i battenti ed è già tempo di pensare a quel che sarà. Lo sci alpino non si concede pause ed ecco che il 1° gennaio c’è un appuntamento da non perdere. Sulla famosa collina di Holmenkollen, alla periferia di Oslo, andrà in scena il City Event che di fatto sarà il 1° appuntamento del 2019 della Coppa del Mondo. Il tracciato di gara sarà lungo 180 metri, dotato di 18 porte e di un salto. In questo particolare format ...

Sci alpino : Irene Curtoni sarà in gara nel City Event di Oslo nel primo appuntamento del 2019 : Il 2018 sta per chiudere i battenti ed è già tempo di pensare a quel che sarà. Lo sci alpino non si concede pausa ed ecco che il 1° gennaio c’è un appuntamento da non perdere. Sulla famosa collina di Holmenkollen, alla periferia di Oslo, andrà in scena il City Event che di fatto sarà il 1° appuntamento del 2019. Il tracciato di gara sarà lungo 180 metri dotato di 18 porte e di un salto. In questo particolare format un atleta correrà sul ...

Sci alpino - quandi riparte la Coppa del Mondo? C’è il parallelo il 1° gennaio 2019! Programma - orari e tv del City Event di Oslo : Si è chiuso il 2018 della Coppa del Mondo di sci alpino, ma cari appassionati, non disperatevi, dato che il Circo Bianco tornerà in scena già a Capodanno, con il City Event di Oslo, in Norvegia, sia per quanto riguarda gli uomini, sia per quanto riguarda le donne. Nella capitale scandinava, infatti, gli atleti saranno impegnati in un parallelo, come accaduto dodici mesi fa, quando i successi andarono allo svedese Andre Myhrer ed alla ...