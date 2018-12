Schianto frontale | poi le auto sfondano il muro della villa | donna gravissima

Gubbio - drammatico Schianto frontale tra due auto : un morto e un ferito grave : L'incidente stradale lungo la strada statale 219 variante della Pian d'Assino, a Gubbio, in Provincia di Perugia. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo a un uomo di 59 anni alla guida della sua vettura. ferito gravemente invece l'altro automobilista coinvolto, ora ricoverato in ospedale.Continua a leggere

Schianto frontale tra due auto - morti marito e moglie : La maggior parte della loro vita l'avevano trascorsa insieme e insieme hanno lasciato questa vita. In modo violento. marito e moglie, sono rimasti entrambi vittime di un incidente stradale avvenuto ...

Pozzuoli - travolge e uccide uomo durante gara clandestina tra auto : arrestato - Schianto frontale a oltre 100 Km/h : I carabinieri di Pozzuoli , Napoli, hanno arrestato per omicidio stradale un 21enne che gareggiando in auto con un coetaneo nella notte tra venerdì e sabato provocò un incidente costato la vita a un ...

Ancona - terribile Schianto frontale : Maria muore a 46 anni e lascia una figlia di 8 anni : La donna, che aveva festeggiato da poco il suo 46esimo compleanno, alla guida della sua auto si scontrata frontalmente con un furgone il cui conducente è rimasto ferito gravemente. Per lei inutili i soccorsi medici giunti sul posto anche con l'eliambulanza. L'altro conducente è stato ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita.Continua a leggere

Terribile Schianto frontale sulla Salaria : 4 morti tra le lamiere delle auto coinvolte : È di quattro morti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto intorno alle 16 di oggi in località Ponte Buita (Rieti), sulla Salaria per Roma. sulla consolare al momento si...