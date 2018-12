Salvo Sottile | la svolta | scarica Lucio Presta | ecco con chi passa

Retroscena Blogo : Salvo Sottile cambia agente - lascia Presta e passa a Caschetto - obiettivo è rilancio di carriera : Molto, se non tutto, è cambiato a partire da Linea Gialla. Dal programma di cronaca nera di La7, rivelatosi nel 2013 un clamoroso flop, è iniziata la caduta libera della carriera di Salvo Sottile, giornalista classe 1973 che tra gli anni '90 e 2000 si era fatto notare per professionalità e capacità di bucare lo schermo su Mediaset e Sky conquistando poi la popolarità grazie a Quarto grado, andato in onda su Rete 4 dal 2010 al 2013 (erano ...

Mi manda Raitre - Sabrina Giannini contro Salvo Sottile : «Fake news pericolose». Secca replica del conduttore : Mi manda Raitre, Salvo Sottile Botta e risposta al sangue – anzi no, alla griglia – tutto interno a Rai3. Nelle scorse ore la giornalista Sabrina Giannini, curatrice del programma Indovina chi viene a cena, ha puntato il dito contro Mi manda Raitre di Salvo Sottile, parlando di “fake news” in riferimento ad alcune tesi sulla carne rossa espresse da un ospite della trasmissione mattutina. Poco importa che l’esperto ...

Salvo Sottile - fuoco amico dall'amica di Milena Gabanelli : 'Uno che si chiama Moschetta...' - disastro a Raitre : fuoco amico su Salvo Sottile , Contro il conduttore di Mi manda Raitre si scaglia Sabrina Giannini , storica giornalista di Report e braccio destro di Milena Gabanelli e oggi curatrice di Indovina chi ...