"Salvini-Di Maio - un esempio nel mondo" : "La chiamiamo la scuola dei gladiatori, la chiave è formare agenti di cambiamento": è la formula della scuola di Steve Bannon, l'ideologo americano che ha portato Donald Trump alla Casa Bianca, per la certosa di Trisulti, l'abbazia benedettina che farà da centro propulsore per il suo The Movement, il movimento per connettere i populisti europei, dove ieri c'è stata una manifestazione per fermare il progetto. ...

Di Maio e Salvini bocciati - opposizione inesistente : la pagella ai protagonisti 2018 : Il Grande spettacolo del governo del cambiamento e della sua Legge finanziaria ha tenuto banco per nove mesi. Ecco i voti ai protagonisti di questa telenovela italiana...

Dai social alle divise : il 2018 è stato l’anno della sfida mediatica tra Di Maio e Salvini : Nell’eterna competizione mediatica tra i due vicepremier si fa a gara a chi ottiene più visibilità sui social network, ma non solo. A quanto pare, la rivalità per ottenere il numero più alto di “mi piace” si gioca anche sull’uniforme che viene indossata a seconda delle circostanze: ora anche Luigi Di Maio appare in pubblico in abiti non civili. Il 2018 termina con questa “moda” che vede protagonisti i due leader di partito e di governo. Una ...

A casa di Steve Bannon : «Nella mia scuola formerò agenti del populismo Salvini e Di Maio? Ottimi» : Ci sarà una fusione di cultura, storia, economia, comprensione di media e social media, per creare agenti di cambiamento più tradizionalisti. Ho due modelli: la scuola post-laurea di Marion Marechal ...

I murales di TvBoy non prendono di mira solo Di Maio e Salvini : Analisi politica sui muri, che al tempo dei social funziona - forse - più dei fiumi di inchiostro. Dal governo guidato da Matteo Renzi in poi i blitz di TvBoy segnano le fasi salienti dei "giochi" che avvengono a palazzo Chigi, descrivendole in modo irridente ma non superficiale. L'ultimo colpo dello street artist oggi a Milano, dove in corso di Porta Ticinese è apparso un murales raffigurante i due ...

Manovra - Pd in piazza. Delrio : 'Salvini e Di Maio guidano il Paese come autisti ubriachi' : Il Pd scende in piazza contro la Manovra. I dem manifestano davanti alla Camera dei Deputati, dove nel pomeriggio è previsto il voto di fiducia, contro una legge di bilancio che secondo loro: 'rischia ...

Luigi Di Maio trema - quale Ministero vuole Matteo Salvini : rimpasto e fine del governo? : Ma il retroscena di Repubblica sulle manovre dentro il governo , ufficialmente smentite, dopo l'incauta ammissione del premier Giuseppe Conte , punta i fari su una partita tutta politica tra Lega e ...

Manovra - il 2019 non promette nulla di buono per il governo. Salvini l’ha capito - Di Maio no : Nell’interminabile travaglio, doloroso e grottesco, che ha accompagnato il parto della legge finanziaria 2019, tra tutti i contendenti il solo punto a favore è quello che può marcarsi il governo giallo-verde per aver tenuta botta – unico caso a memoria d’uomo – a fronte della Commissione europea: il merito del rifiuto di assumere la postura del tappetino; tutelando almeno formalmente la propria dignità di partner dell’Unione ...

Manovra - Delrio al sit-in a Montecitorio : “Di Maio e Salvini come autisti ubriachi che ci portano a sbattere” : “Grazie per essere qui, siamo lì dentro per rappresentare tutti voi. È l’inizio di un anno di mobilitazione“. Lo ha detto il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio al sit-in contro la Manovra davanti a Montecitorio, che ha raggruppato circa duecento persone. “L’Italia apra gli occhi, Di Maio e Salvini sono come autisti ubriachi che ci portano a sbattere – ha aggiunt o- Si vergognano di quello che hanno ...

Il premier Conte offre la cena di fine anno ai ministri e fa un regalo speciale a Di Maio e Salvini : Una "cena di fine anno" davvero speciale quella ritratta dal settimanale Chi, nel numero in edicola da giovedì 3 gennaio: le foto, infatti, immortalano il premier Giuseppe Conte insieme ai 18 ministri del suo Governo in un ristorante del centro di Roma.Il premier ha offerto la cena ai titolari dei dicasteri, consegnando a ciascuno un piccolo regalo personalizzato. In particolare, ai due vicepremier Di Maio e Salvini, Conte ha voluto fare ...

Manovra - FI e Pd contro Fico. Democratici in piazza : “Salvini e Di Maio ubriachi. Portano a sbattere il Paese” : Un testo “pasticciato” che “rischia di affossare il paese“. Così le opposizioni hanno ribadito il giudizio sulla legge di bilancio che approda oggi alla Camera per l’ultimo voto di fiducia. Partito democratico e Forza Italia, dopo le polemiche di ieri in aula, non risparmiano neanche il presidente Roberto Fico. “Non è all’altezza di svolgere il suo ruolo, si dimetta“, ha commentato il senatore forzista ...