Salvato dai vigili del fuoco gattino incastrato in un tombino a Sommariva del Bosco

Anziano schiavizzato dai vicini - a Natale con i carabinieri che lo hanno Salvato : di Mirko Polisano Un Natale e una giornata di Santo Stefano che Angelo difficilmente potrà dimenticare. Il 73enne ex giardinere del Quirinale, originario di Racconigi in provincia di Cuneo e residente ...

Si cosparge di benzina e si dà fuoco : grave imprenditore piemontese - Salvato dai carabinieri : L' imprenditore , di 40 anni, non ha motivato il suo gesto estremo: ora è ricoverato in prognosi riservata al CTO di Torino con ustioni su tutto il corpo.Continua a leggere

Melegatti riparte dalla "fabbrica segreta" e dal lievito Salvato dai dipendenti : MILANO - La Melegatti rinasce per la terza volta in due anni e si prepara a riportare i pandori nei supermercati per Natale grazie, in parte, a una linea di produzione installata in una 'segretissima' ...