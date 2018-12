Salto con gli sci | Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2018 | Ryoyu Kobayashi conquista la

LIVE Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Garmisch 2018 in DIRETTA : inizia lo spettacolo - Kobayashi e Stoch favoriti : Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2018/2019 a Oberstdorf, in Germania. Avrà inizio dunque quest’oggi la 67esima edizione della storica competizione di Salto con gli sci. Due salti che si svolgeranno con KO System nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che entreranno stabilendo i migliori punteggi ...

Salto con gli sci – Al via il Torneo dei Quattro Trampolini di Oberstdorf : Via al Torneo dei Quattro Trampolini sull’HS137 di Oberstdorf: Insam trova vento contrario e manca l’accesso alla finale Niente da fare per Alex Insam. Nella prima giornata del Torneo dei Quattro Trampolini, l’azzurro chiude al 61° posto le qualificazioni. Una giornata poco fortunata per l’atleta altoatesino nello stadio di Oberstdorf, in Germania: quando è il suo turno sull’HS137, il vento contrario è ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2018 : Stefan Kraft guida le qualificazioni davanti a Kobayashi. Alex Insam fuori : La Tournée dei 4 Trampolini 2018-2019 si apre a Oberstdorf in condizioni di vento molto complesse, che costringono gli organizzatori a cambiare due volte stanga di partenza, passando dalla 10 alla 9 e poi dalla 9 alla 8. Chi approfitta nel modo migliore della situazione è Stefan Kraft: l’austriaco, partito dalla 9, trova uno dei rari momenti di vento stabile per volare a 138.5 metri col punteggio di 153.1. Domani il due volte vincitore ...

Inter-Napoli - l’asSalto degli ultrà minuto per minuto : il racconto di 7’ d’inferno : Da Napoli la Questura segnala i 150 tifosi in arrivo. Una pattuglia raggiunge i pullmini a scontri già iniziati. L’auto scura cambia corsia, travolge la vittima e riparte

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2018 : Kobayashi favorito ma dovrà fare attenzione ai polacchi e ai tedeschi. Attenzione alla mina vagante Kraft : Dopo una pausa di 13 giorni, domani ricomincia la Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci maschile con le qualificazioni della prima gara della 67esima edizione della Tournèe dei Quattro Trampolini. Si riparte dalla Germania, per la precisione dal trampolino HS137 di Oberstdorf, località ubicata nella parte meridionale della Baviera a pochi chilometri dal confine con l’Austria. Il primo crocevia della stagione è finalmente arrivato, ...

L'asSalto degli ultrà interisti con spranghe e bastoni ai bus napoletani : spunta un nuovo video. I pm : "È stato un combattimento" : Scene da una guerriglia. Tre minuti di scontri in mezzo alla strada a Milano: centinaia di ultrà che si affrontano con mazze, bastoni, bottiglie, fumogeni, cinghie, lanciandosi oggetti e cassonetti della spazzatura. Da una parte i napoletani arrivati a San Siro coi van (bloccati in mezzo alla carreggiata) e dall'altra gli interisti affiancati da ultrà gemellati di Varese e Nizza, autori dell'agguato ai tifosi ospiti. Gli incidenti ...

Salto con gli sci – Continental Cup : Colloredo 37° a Engelberg - la vittoria va all’austriaco Aschenwald : Continental Cup, seconda gara consecutiva sull’HS140 di Engelberg: Colloredo è 37esimo davanti ai due fratelli Bresadola Philipp Aschenwald torna a vincere in Continental Cup. Dopo il sorprendente 32esimo posto della gara di giovedì, l’austriaco, che ha trionfato nella classifica generale estiva, conquista la seconda prova consecutiva disputata sul trampolino lungo di Engelberg con due salti praticamente identici, che gli ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2019 : i favoriti. Kobayashi vuole riportare il titolo in Giappone ma le insidie non mancano : Ryoyu Kobayashi: si parte da qui inevitabilmente per elencare la lista dei favoriti della Tournèe dei 4 Trampolini 2018-2019. Quattro vittorie finora in Coppa del Mondo, una leadership incontrastata in questa prima parte di stagione, una forma strepitosa e una grande fiducia nei propri mezzi. Ci sono tutte le componenti per trasformare il Giapponese nel grande favorito. Kobayashi proverà a riportare la Tournèe in Giappone ventuno anni dopo ...

Salto con gli sci – Continental Cup : Colloredo 35° sull’HS140 di Engelberg : Colloredo 35esimo sull’HS140 di Engelberg in Continental Cup, Giovanni Bresadola “batte” il fratello Davide Sebastian Colloredo è ancora il migliore degli azzurri in Continental Cup. I tre atleti italiani impegnati sull’HS140 di Engelberg non riescono a superare il taglio: il 31enne delle Fiamme Gialle paga anche la sfortuna di saltare in un momento sfavorevole, con vento contrario di 3,27 m/s, copre una ...

Inter-Napoli - morto ultrà investito da un suv nero durante scontri. «Pulmini presi d'asSalto. Stop trasferte nerazzurri e curva chiusa» : È morto il tifoso dell'Inter investito ieri in via Novara a Milano prima di Inter-Napoli. L'uomo si chiamava Daniele Belardinelli, 35 anni, originario di Varese, aveva ricevuto...

