Salerno | giovane mamma muore a 31 anni | lascia due figli piccoli

Blastingnews

: RT @acotrozzi: HELPP!!!! ?????? giovane femmina taglia piccola terrorizzata in un tremendo canile del Sud (provincia di Salerno)!! Qualcuno pu… - Artudacamelot5 : RT @acotrozzi: HELPP!!!! ?????? giovane femmina taglia piccola terrorizzata in un tremendo canile del Sud (provincia di Salerno)!! Qualcuno pu… - Artudacamelot5 : RT @acotrozzi: HELPP!!!! ?????? giovane femmina taglia piccola terrorizzata in un tremendo canile del Sud (provincia di Salerno)!! Qualcuno pu… - Sonia17198860 : RT @acotrozzi: HELPP!!!! ?????? giovane femmina taglia piccola terrorizzata in un tremendo canile del Sud (provincia di Salerno)!! Qualcuno pu… -

(Di domenica 30 dicembre 2018) Una vera e propria tragedia, l'ennesima in cui a perdere la vita è unaragazza, sempre per mano di una brutta malattia contro la quale ha lottato per diverso tempo senza riuscire a sconfiggerla. Il drammatico episodio si è consumato nella provincia di, precisamente nel piccolo comune di Angri, dove Veronica Marra, donna edi appena trentuno, si è spenta suscitando un grande dolore in tutti i suoi familiari e in coloro i quali la conoscevano. Secondo quanto riferiscono i media locali, infatti, in particolare il sito Teleclubitalia.it, a portarla via da suo marito Gerardo e dai suoi due bambini, Aniello e Asia, è stata una grave malattia che la attanagliava oramai da diversi mesi.Tragedia aa soli trentunondo due bambiniStando a quanto si apprende dal sito in questione, infatti, negli istanti immediatamente ...