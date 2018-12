Rossi all' attacco del Governo | ' Nella manovra tagli a scuola e università'

FEDERER SI RITIRA NEL 2020? / Tennis - Re Roger apre all'addio : 'Vedremo se ci sarà una pRossima stagione' : FEDERER si RITIRA nel 2020? Tennis, Re Roger apre all'addio: 'Vedremo se ci sarà una prossima stagione'. Poi tranquillizza i fan...

Roma alla riscossa - la rinascita dei gialloRossi : ecco perchè la squadra di Di Francesco torna in corsa anche per il terzo posto : La 19^ giornata del campionato di Serie A ha regalato grande spettacolo ma soprattutto indicazioni per il proseguo della stagione. In particolar modo alla riscossa la Roma, la squadra di Di Francesco ha conquistato tre punti d’oro sul campo del Parma, trasferta difficilissima per qualsiasi squadra, apre le marcature Cristante al 58′ poi il pareggio siglato da Under, 0-2 il risultato finale. Si tratta di una vittoria che ...

VIDEO Parma-Roma 0-2 Highlights : sintesi e gol della partita. Cristante e Under fanno volare i gialloRossi : La Roma ha sconfitto il Parma per 2-0 nel match valido per la 19^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, i giallorossi sono riusciti a espugnare il Tardini e hanno chiuso il girone d’andata nel migliore dei modi. I capitolini hanno risolto la contesa nella ripresa: Cristante sblocca la situazione con un magico colpo di testa, poi Under chiude i conti e fa volare i ragazzi di Eusebio Di Francesco. Di seguito il VIDEO con i gol, gli ...

Diretta Parma Roma / Streaming video Dazn : i gialloRossi segnano quasi il doppio dei ducali - Serie A - : Diretta Parma Roma Streaming video Dazn: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.

Elisa - Marco Mengoni e Vasco Rossi alla guida della classifica Earone dei più trasmessi in radio : Elisa, Marco Mengoni e Vasco Rossi guidano l'ultima classifica Earone del 2018. La regina indiscussa è Elisa, con il nuovo singolo ancora in vetta da 8 settimane. Se piovesse il tuo nome è il brano più trasmesso in radio in Italia. Il brano, certificato singolo d'oro, è il primo estratto dal disco Diari aperti, rilasciato lo scorso 26 ottobre per Island Records e certificato disco d'oro per aver superato le 25.000 copie vendute. La ...

Il 2019 è il futuro : dall’addio al chilogrammo al Dna modificato negli embrioni - ecco tutte le ‘promesse’ scientifiche del pRossimo anno : Il successore dell‘acceleratore più grande del mondo avrà finalmente un suo progetto; le questioni aperte sulla tecnica del taglia e incolla del Dna, ovvero la Crispr, dopo la nascita delle gemelle cinesi da embrioni con il genoma modificato; nuovi grandi telescopi: queste sono solo alcune delle attese scientifiche del 2019 secondo la rivista Nature. Il nuovo anno potrebbe essere inoltre quello propizio per la costruzione ...

Il 2019 è il futuro : dall’addio al chilogrammo al Dna modificato negli embioni - ecco tutte le ‘promesse’ scientifiche del pRossimo anno : Il successore dell‘acceleratore più grande del mondo avrà finalmente un suo progetto; le questioni aperte sulla tecnica del taglia e incolla del Dna, ovvero la Crispr, dopo la nascita delle gemelle cinesi da embrioni con il genoma modificato; nuovi grandi telescopi: queste sono solo alcune delle attese scientifiche del 2019 secondo la rivista Nature. Il nuovo anno potrebbe essere inoltre quello propizio per la costruzione ...

Nella scaletta di Vasco Rossi a Milano e Cagliari alcuni inediti : le parole del rocker dallo studio : Raggiungono i social le prime indiscrezioni sulla scaletta dei concerti di Vasco Rossi a Milano e Cagliari il pRossimo anno. Il rocker ha anticipato ai fan di essere tornato in studio per le prove del Vasco Non Stop Live 2019 che toccherà due sole città: Milano e Cagliari. Nel rispondere ad un commento di un fan su Instagram ha inoltre rivelato ciò che potrebbe essere interpretata come un'anticipazione sulle canzoni in scaletta. Nelle scorse ...

Dal caldo della Giamaica alla neve di Madonna di Campiglio : settimana bianca per Francesca Sofia Novello e il suo Valentino Rossi? [VIDEO] : Vacanza sulla neve per Francesca Sofia Novello: la fidanzata di Valentino Rossi a Madonna di Campiglio insieme alla sua dolce metà? Natale da ‘separati’ per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. Dopo una vacanza insieme nel caldo della Giamaica, la bella coppia formata dal nove volte campione del mondo e dalla giovane modella italiana è tornata in Italia per passare le festività natalizie con le rispettive famiglie. ...

Inter - guai gRossi - il questore : 'Stop alle trasferte e curva chiusa fino al 31 marzo' : 'Vietare le trasferte ai tifosi neroazzurri fino alla fine del campionato e chiudere la curva dell'Inter fino al 31 marzo cioè per cinque giornate di campionato e una di Coppa Italia'. Sono queste le ...

Nella Repubblica Democratica del Congo ci sono stati scontri dopo l’esclusione dei residenti di due città dalle pRossime elezioni presidenziali : A Beni, città nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo (RDC), le forze di sicurezza hanno usato armi da fuoco e lacrimogeni per disperdere i manifestanti che stavano protestando contro la loro esclusione dalle elezioni presidenziali fissate per domenica: sembra che

Inter - guai gRossi - il questore : "Stop alle trasferte e curva chiusa fino al 31 marzo" : "Vietare le trasferte ai tifosi neroazzurri fino alla fine del campionato e chiudere la curva dell'Inter fino al 31 marzo cioè per cinque giornate di campionato e una di Coppa Italia". Sono queste le richieste avanzate dal questore di Milano Marcello Cardona. L'ex arbitro si è espresso nella mattina

Wall Street previsioni 2019 : per la borsa Usa il pRossimo anno sarà terribile? : Secondo Ron Paul anche le mosse della FED e quindi le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve, potrebbero avere un impatto negativo sulla borsa Usa. Non è quindi un caso che per Paul il ...

Bce conferma : 'tassi bassi almeno fino alla pRossima estate' : E' quanto emerge dal Bollettino economico dell'Eurotower, in cui si ricordano le decisioni di politica monetaria prese nel corso della riunione del 13 dicembre. Sul fronte del quantitative easing, ...