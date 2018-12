Rosa Perrotta e le donne | “Sempre sofferto” Poi dedica al figlio futuro

Rosa Perrotta - confessione inedita e inaspettata : l’ex tronista si racconta : Rosa Perrotta, confessione inedita e inaspettata sui social: l’ex tronista di Uomini e Donne stupisce i fan Rosa Perrotta, come spesso accade ai volti più o meno noti del mondo dello spettacolo, è riuscita a sfruttare i suoi spazi sui social facendoli diventare un vero e proprio lavoro. Su Instagram l’ex tronista di Uomini e […] L'articolo Rosa Perrotta, confessione inedita e inaspettata: l’ex tronista si racconta ...

Uomini e Donne - nel 2019 vanno a nozze Rosa Perrotta - Georgette e i 'Marchesucci' : Uomini e Donne ha regalato l'amore a tanti suoi protagonisti, e alcuni di questi si stanno preparando a fare il grande passo proprio nell'anno che sta per iniziare. Sono ben tre le coppie formatesi nel programma di Maria De Filippi che nei prossimi 12 mesi convoleranno a giuste nozze; loro sono: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Georgette Polizzi e Davide Tresse. Rosa e Pietro si sposano il 7 giugno ...

Karina Cascella contro l’ ex tronista Rosa Perrotta : duro scontro sui social : Karina Cascella e Rosa Perrotta si scontrano sui social senza esclusione di colpi: ma quale sarà il motivo che ha alimentato questo scontro? Che Rosa Perrotta e Karina Cascella non provassero reciproca simpatia era già di dominio pubblico ma nelle ultime ore l’astio si è ulteriormente acuito: le due sono state protagoniste di un duro scontro sui social e il motivo della lite è legato ai ritocchini estetici. Le due avevano già battibeccato ...

Uomini e Donne - Rosa Perrotta criticata replica : “Laureata 110 e lode - dammi del lei” : Uomini e Donne, Rosa Perrotta presa di mira sui social sbotta: l’ex tronista risponde a tono alle critiche Il mondo dei social network, si sa, non è facile da gestire quando sei un volto noto del mondo dello spettacolo. La popolarità, purtroppo, porta spesso molte persone a dover fare i conti con i cosiddetti haters, […] L'articolo Uomini e Donne, Rosa Perrotta criticata replica: “Laureata 110 e lode, dammi del lei” ...

Rosa Perrotta - il nuovo traguardo e le parole su Pietro : “Lotterò” : Rosa Perrotta, il nuovo traguardo e le parole su Pietro Tartaglione: “Lotterò…” Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione tagliano un nuovo traguardo in vista delle nozze: 18 mesi d’amore. E per l’occasione l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto dedicare alla sua dolce metà un pensiero zuccheroso, con tanto di considerevole promessa. Il messaggio è […] L'articolo Rosa Perrotta, il nuovo traguardo e le parole ...