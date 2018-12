Roma | De Rossi rinuncia alle vacanze per curarsi | la moglie | ' Ci manchi'

Niente vacanze per De Rossi : resta a Roma per curarsi : Roma - Niente vacanze per Daniele De Rossi . Il capitano della Roma ha deciso di sfruttare la sosta natalizia per accelerare il recupero dopo il problema al ginocchio, infiammatosi un mese fa. A ...

Le pagelle 2018 dell'AS Roma : Manolas - De Rossi e Alisson i migliori : È stato un 2018 ricco di emozioni per i tifosi dell'AS Roma. Dalla clamorosa "remuntada" sul Barcellona al deludente girone d'andata del campionato 2018/19. Ripercorriamo insieme l'anno che sta per concludersi con le pagelle annuali dei calciatori gialloRossi. Il pagellone di chi è partito, Alisson sugli scudi Sotto processo, visti anche i risultati ottenuti in campo nella seconda metà del 2018, è finito il mercato estivo reo, a detta di molti, ...

Roma alla riscossa - la rinascita dei giallorossi : ecco perchè la squadra di Di Francesco torna in corsa anche per il terzo posto : La 19^ giornata del campionato di Serie A ha regalato grande spettacolo ma soprattutto indicazioni per il proseguo della stagione. In particolar modo alla riscossa la Roma, la squadra di Di Francesco ha conquistato tre punti d’oro sul campo del Parma, trasferta difficilissima per qualsiasi squadra, apre le marcature Cristante al 58′ poi il pareggio siglato da Under, 0-2 il risultato finale. Si tratta di una vittoria che ...

VIDEO Parma-Roma 0-2 Highlights : sintesi e gol della partita. Cristante e Under fanno volare i giallorossi : La Roma ha sconfitto il Parma per 2-0 nel match valido per la 19^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, i giallorossi sono riusciti a espugnare il Tardini e hanno chiuso il girone d’andata nel migliore dei modi. I capitolini hanno risolto la contesa nella ripresa: Cristante sblocca la situazione con un magico colpo di testa, poi Under chiude i conti e fa volare i ragazzi di Eusebio Di Francesco. Di seguito il VIDEO con i gol, gli ...

Diretta Parma Roma: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.

Roma-Sassuolo 3-1 : Schick si sveglia - i giallorossi ripartono : ROMA - La Roma salva Di Francesco con la miglior prova del campionato all'Olimpico. Il 3-1 con cui il tecnico ha battuto il suo Sassuolo, ha portato i tre punti che ridanno fiducia e rimandano il ...

Roma - tris al Sassuolo : i giallorossi vincono e convincono : Una vittoria importante nel periodo più buio: i ragazzi di Di Francesco portano a casa i tre punti con una prestazione di livello

Roma-Sassuolo LIVE : Zaniolo - tris dei giallorossi! [VIDEO] : Roma-Sassuolo LIVE – Dopo la sconfitta dell’Allianz Stadium, la Roma va a caccia del successo in casa contro l’ostico Sassuolo di Roberto De Zerbi, che in classifica ha una lunghezza di vantaggio sui giallorossi. Nella Roma, si rivede dal primo minuto Perotti, pienamente ristabilito fisicamente. L’argentino è l’unica novità rispetto alla squadra tipo delle ultime uscite. I neroverdi optano per il 4-4-2, con ...

Juventus-Roma 1-0 risolve Mandzukic Il rammarico dei giallorossi : La Roma perde a Torino contro la Juventus per 0-1. Risolve un gol firmato da Mandzukic. I giallorossi, però, sprecano un'occasione, considerando che per larghi tratti della ripresa...

Juventus Roma i convocati - Dzeko sì e De Rossi no/ Il bosniaco partirà dalla panchina - chi in attacco? : Juventus Roma vive una strana attesa, senza polemiche nonostante tra le due squadre ci sia una rivalità tra le più forti in Italia.

Roma - Daniele De Rossi non convocato per la gara contro la Juventus : Daniele De Rossi non è stato convocato dal tecnico Eusebio Di Francesco per la gara della Roma contro la Juventus di domani sera Daniele De Rossi non è stato inserito nella lista dei convocati per la sfida di campionato che domani vedrà i gialloRossi far visita alla Juventus a Torino. Assente il capitano sarà invece a disposizione Edin Dzeko. L’elenco dei convocati dal tecnico Eusebio Di Francesco: Olsen, Fuzato, Mirante, Karsdorp, ...

Juve-Roma - Di Francesco : "De Rossi e Dzeko? C'è ottimismo". E punge Spalletti... : Lui che si sente 'tutte le mattine in discussione', il 'risultato storico' da provare a conquistare, Dzeko in panchina, il 'mercato da fare assolutamente, non possiamo non muoverci e faremo ...