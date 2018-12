Risultati NBA – Belinelli batte Gallinari nel derby italiano | Durant trascina Golden

NBA 2019 - i Risultati della notte (30 dicembre) : gli Spurs di Belinelli battono i Clippers di Gallinari nel giorno delle grandi prestazioni individuali : La notte NBA porta in dote nove partite, tra le quali spicca lo scontro tra Portland Trail Blazers e Golden State Warriors. Per i colori italiani, c’è anche spazio per la terza delle quattro sfide nel calendario stagionale tra Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs, che equivale al derby italiano tra Danilo Gallinari e Marco Belinelli. Andiamo a vedere come sono andate le gare di stanotte. Diverse partite hanno visto andare in scena ...

Risultati NBA – Lakers ko senza LeBron - il derby di Los Angels porta in trionfo i Clippers : bene anche Pelicans e Thunder : Il derby di Los Angeles finisce in gloria per i Clippers, i Lakers colano a picco senza LeBron: male anche Timberwolves e Spurs I Risultati NBA della notte italiana mostrano un tabellino con 10 match giocati in questo 29 dicembre. La partita che però ha attirato più di tutte le attenzioni dei tifosi e dei media è il derby tra i Lakers ed i Clippers. Le due squadre di Los Angeles si sono affrontate a viso aperto allo Staples Center, dove il ...

NBA - Risultati della notte : Toronto crolla a Orlando e perde il 1° posto - disastro Minnesota con Atlanta : Orlando Magic-Toronto Raptors 116-87 La regular season NBA è un animale strano. Può capitare infatti che la squadra con il miglior record della lega si presenti sul campo di una che sta attraversando ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (29 dicembre) : ai Clippers il derby di Los Angeles - sconfitte per San Antonio Spurs e Toronto Raptors : Ben dieci partite in programma in questa ricca notte NBA. Nella sfida cittadina tra Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, successo esterno per la formazione di Danilo Gallinari grazie ad un incontenibile Lou Williams. Sconfitta invece per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli sul campo dei Denver Nuggets. Cade anche Toronto, superata a sorpresa dagli Orlando Magic, mentre Oklahoma City vince con qualche difficoltà a Phoenix. Vittorie anche ...

Nba - Risultati : Harden 45 - Boston si inchina. Lakers beffati senza LeBron : James Harden sta facendo vedere a tutti come deve giocare un Mvp. Il fenomeno dei Rockets mette la firma su un capolavoro da 45 punti , con 9 triple, che regala ai texani l'ottava vittoria nelle ...

Nba Risultati : Curry e Durant sbagliano Portland sorprende i Warriors : Supplementare, sotto di due punti. Tripla per vincere a segno, a 5' dalla fine. Il sogno di tutti. Lo realizza Lillard nella 'sua' Oakland zittendo l'Oracle Arena, che ai playoff gli ha riservato ...

Risultati NBA – Harden versione MVP! Bene Bucks e Sixers : Lakers ko senza LeBron - Warriors sconfitti all’overtime : Harden stende i Celtics con una prestazione da MVP! Vittorie per Bucks e Sixers contro Knicks e Jazz, Lakers sconfitti dai Kings in assenza di LeBron James, Warriors ko contro i Blazers all’overtime: i Risultati dei match della notte NBA Ancora appesantiti da pranzi e cene sotto le feste? Forse noi lo siamo ancora, ma non James Harden ha già smaltito tutto! ‘Il Barba’ gioca da MVP e trascina i Rockets alla rimonta verso le zone nobili ...

NBA - i Risultati della notte : Portland batte a domicilio Golden State all'OT - tutto facile per Philadelphia : Golden State Warriors-Portland Trail Blazers Poteva essere una partita dall'infinito numero di protagonisti. Alla fine è arrivato quello più scontato, quello pronto a battere il dito sul suo polso ...

Risultati NBA – I Clippers di Gallinari asfaltano Sacramento - Spurs ok sui Nuggets : sorridono Toronto e Indiana : I Raptors si impongono sul parquet di Miami, mentre i Clippers fanno valere il fattore campo nel match contro Sacramento Emozioni e spettacolo nella notte NBA, caratterizzata da numerosi match capaci di tenere con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori. Dopo la sconfitta contro Philadelphia, Toronto torna al successo e lo fa sul parquet di Miami con il punteggio di 104-106. Match tiratissimo all’American Airlines Arena, risolto ...

NBA - Risultati della notte : Doncic batte Anthony Davis - Toronto rimonta Miami : Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans 122-119 Serviva una prestazione speciale per tornare a vincere dopo sei sconfitte consecutive e Luka Doncic non si è fatto trovare impreparato. Il favorito al ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (27 dicembre) : vittorie per Gallinari e Belinelli. Doncic sfiora la tripla doppia : Dieci partite nella notte NBA, che ha visto vincere entrambi i giocatori italiani. Si comincia da Danilo Gallinari e dai suoi Los Angeles Clippers, che si sono imposti per 127-118 in casa contro i Sacramento Kings. Dopo le super prestazioni delle ultime settimane, il Gallo chiude con “solo” 14 punti ed una prestazione negativa al tiro (4/11 totale). Sono decisivi dalla panchina i contributi di Lou Williams, devastante sul finire del ...

Risultati NBA – Warriors ko - sorridono i Lakers di LeBron James! Bene anche gli Utah Jazz : Steph Curry ed i suoi Golden State Warriors cedono ai Lakers di LeBron James, sorridono gli Utah Jazz: i Risultati delle partite di NBA della notte Dopo le partite di ieri, anche nella notte italiana tra Natale e Santo Stefano i campioni di NBA hanno regalato spettacolo dai parquet americani. Natale amaro per i Golden State Warriors, che hanno ceduto davanti al pubblico di casa ai Los Angeles Lakers per 101-127. La sfida tra Curry e LeBron ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (26 dicembre) : i Lakers superano i Warriors anche senza LeBron James - vittorie per Boston e Houston : La NBA a Natale è ormai una tradizione e anche quest’anno il meglio del basket americano si è vissuto sotto l’albero. Cinque partite ed ovviamente l’attesa era tutta per la grande sfida tra i Golden State Warriors e i Los Angeles Lakers: Steph Curry e Kevin Durant contro LeBron James in una sorta di rivincita personale per il “Re” dopo la sconfitta nelle ultime due Finals. Alla ORACLE Arena i californiani hanno ...