ilnapolista

: Risorge il Manchester City, Southampton battuto 3-1 - SSCNapoliNews : Risorge il Manchester City, Southampton battuto 3-1 - napolista : Risorge il Manchester City, Southampton battuto 3-1 - pccpla : RT @GoalItalia: Il #ManchesterUnited risorge a Cardiff: mai segnati 5 goal in una gara nell'era #Mourinho ???? -

(Di domenica 30 dicembre 2018) Secondo posto prima dello scontro diretto A quattro giorni dallo scontro diretto con il Liverpool,il. La squadra di Guardiola batte a domicilio ilper 3-1, al termine di una partita dominata eppure segnata da un brivido di paura. Dopo l’iniziale vantaggio firmato da David Silva, il giovane regista dei Saints Hojbjerg (lanciato proprio da Guardiola ai tempi del Bayern Monaco) trova il pareggio con una bella azione in verticale. Pochi secondi dopo Zinchenko rischia il rigore con un intervento dubbio su Ward-Prowse, poi però ecco le due reti che cambiano la storia. Per i Citizens segnano Sterling (tiro deviato) e Aguero di testa su cross dalla sinistra. Nella ripresa, la squadra di Guardiola gestisce il risultato e sfiora più volte la quarta rete, nel finale espulso Hojbjerg per un brutto fallo a centrocampo.Con questo risultato, ilsi ...