Rischio sismico Catania | Musumeci | meno burocrazia per interventi

Terremoto Catania - gravi danni e Rischio sismico : ecco perché in Italia esiste un “deficit di protezione sismica” : Il compianto Prof. Enzo Boschi, scomparso pochi giorni fa, definiva “terremotini” i sismi di Magnitudo intorno a 5.0 ovvero prossimi alla cosiddetta “soglia del danno”, valore secondo cui il territorio iniziava a soffrire danni e lesioni. Purtroppo negli ultimi anni in Italia, a parte i terremoti disastrosi, s’è assistito al proliferare di sciami sismici che, addirittura anche in presenza di Magnitudo inferiori a 5.0, provocano danni sensibili, ...

Terremoto Etna - geologi : alto Rischio sismico per la Sicilia orientale : Terremoto Etna, l’Ordine dei geologi di Sicilia: “Si passi dalla politica dell’emergenza alla prevenzione”

Terremoto Catania - l’esperto : “Non escluse altre scosse - area ad alto Rischio sismico” : La zona dell'Etna orientale, dove questa notte si è registrato un Terremoto di magnitudo 4.8, è ad alta attività sismica e secondo Carmelo Monaco, direttore del Dipartimento e professore di geofisica all'Università di Catania, “ non si possono escludere altre scosse in tempi ravvicinati”. Nella zona, ricorda l'esperto, sono molti i terremoti registrati negli anni passati e tutti con le stesse caratteristiche.Continua a leggere

Rischio sismico e Vulcanico : perché l’Italia ne è così esposta? La Storia Geo-tettonica del nostro Paese : Come ormai è risaputo, l’Italia è un Paese a Rischio Sismico e Vulcanico, con una quantità enorme di faglie attive che coprono quasi l’intero Paese. Il motivo per cui l’Italia è zona sismica è riconducibile alla sua struttura geologica, data da movimenti lenti ed inesorabili che ormai avvengono da milioni di anni. Inutile ricordare i terremoti devastanti degli ultimi anni, oppure lo sciame Sismico delle settimane precedenti avvenuto nei pressi ...

Terremoto : ricerche e studi per la prevenzione del Rischio sismico : L’Italia è un Paese sismico? Solo negli ultimi 157 anni, dall’Unità d’Italia (1861) a oggi, ci sono stati 39 sismi con effetti disastrosi, compresi gli ultimi eventi del 2012 e 2016. Un “Paese fragile” la cui fragilità è evidenziata da ogni evento sismico che lo colpisce, dal nord al sud. E la Puglia è una regione sismica? La penisola salentina è stata a lungo ritenuta una regione del tutto tranquilla dal punto di vista sismico valutazione che, ...

Abruzzo - Rischio sismico : 4 milioni per 5 Comuni : Oltre 4 milioni di euro stanziati in cinque Comuni abruzzesi per interventi antisismici su edifici pubblici. Ne beneficeranno: Casoli, Tornimparte, Villa Santa Maria, Giulianova e Tagliacozzo. La giunta regionale, infatti, ha approvato con delibera 879/2018 un elenco di priorità di interventi e di assegnazione contributi per la riduzione del rischio sismico in edifici pubblici con funzioni strategiche ai fini di protezione civile. Si tratta di ...

Terremoti - esperto : “Per la mitigazione del Rischio sismico in Italia sono necessarie mappature su scala regionale basate sul metodo deterministico” : “Sulla pericolosità sismica sarebbe opportuno accantonare del tutto il metodo probabilistico. Abbiamo approfondito gli studi sulla previsione deterministica della pericolosità sismica, il Neo Deterministic Seismic Hazard Assessment, meglio noto come NDSHA e siamo arrivati alla conclusione che tale metodo ha fornito strumenti di valutazione della pericolosità sismica molto efficaci per la comprensione, la comunicazione e la mitigazione del ...

Terremoti : si apre al Cnr il seminario sul Rischio sismico in Italia : Si è aperta questa mattina al CNR la prima delle due giornate del seminario “rischio sismico in Italia: analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un Paese fragile” organizzato da SIGEA, Società Italiana di Geologia Ambientale e da Fondazione Inarcassa, Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa, in collaborazione con Abeo. Con più di 1.500 località danneggiate e circa 150.000 vittime dall’Unità ad ...

Rischio sismico in Italia : analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un Paese fragile : Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa – promuove e organizza il seminario dedicato al tema del Rischio simico in Italia, che si terrà presso la sede del CNR a Roma, il 26 e il 27 novembre. L’incontro, dal titolo “Rischio sismico in Italia: analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un Paese fragile”, è organizzato da SIGEA in collaborazione con ABEO e intende promuovere la cultura della prevenzione ...

Terremoto Rimini - il Rischio sismico della Romagna : una storia costellata di sismi anche forti : Il Terremoto di magnitudo 4.2 che ieri ha colpito Rimini non sorprende chi conosce la storia e la geologia della zona adriatica. Lo schema di Figura 1 mostra la parte più esterna dell’Appennino (in marrone) ed i sistemi tettonici ad essa collegati. Misure tramite stazioni permanenti GPS indicano chiaramente come questa parte esterna della catena appenninica (detta “adriatica”) si muova più rapidamente (3-5 mm/anno) della sua ...

Rischio sismico - idrogeologico e vulcanico : i geologi nelle scuole a insegnare la prevenzione : Più di 600 scuole in tutta Italia hanno aderito alla seconda edizione dell’iniziativa di divulgazione scientifica “La Terra vista da un professionista: a scuola con il geologo”, finalizzata alla divulgazione della cultura geologica quale elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente. La manifestazione, in programma venerdì 16 novembre 2018 su tutto il territorio nazionale, è stata organizzata dal Consiglio Nazionale dei ...

Rischio sismico : a Palermo un convegno su fragilità del territorio e politiche di prevenzione : Rischio sismico e fragilità del nostro Paese. Questi i temi del convegno che si terrà domani nella Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni a Palermo e che trova spunto da un volume pubblicato dalla SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale che raccoglie 41 articoli ad opera dei maggiori esperti italiani in Rischio sismico. Il volume “Rischio sismico in Italia: analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un paese ...

Terremoto Lazio - l’esperto : “La zona tra Roma e Rieti è a basso Rischio sismico - ma potrebbero verificarsi scosse molte forti” : Il Terremoto che ha scosso ieri sera il Lazio, in particolare la zona tra Roma e Rieti, obbliga a porsi alcune domande in merito al rischio sismico di quel territorio e ai pericoli riguardo ai quali la popoLazione deve assumere maggiore consapevolezza. Come spiega ai microfoni di MeteoWeb il professor Antonio Moretti, dell’Università degli Studi dell’Aquila: “La zona appenninica dell’alto Tirreno non è caratterizzata da ...