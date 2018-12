Rimini-Ternana interrotta | ecco il motivo

calcioweb.eu

(Di domenica 30 dicembre 2018)– Si sta giocando un turno molto importante per il campionato di Serie C, una giornata scoppiettante e che ha regalato grandi emozioni. Nel frattempo è statala partita traal ventesimo minuto per scarsa visibilità a causa della nebbia. Condizioni veramente al limite e difficoltà di visibilità evidenti, non si vedeva da porta a porta, requisito indispensabile per proseguire con la partita.