Ricostruzione post sisma | Pescara | inaugurata la nuova scuola per l’Istituto Marconi a

Terremoto Pollino : Ricostruzione post sisma del 2012 - a Mormanno 13 famiglie rientrano a casa : Piccoli segni che sono la testimonianza concreta di quanto la ricostruzione post sisma del 2012 stia fruttando i risultati sperati. Stamane il Sindaco di Mormanno, Giuseppe Regina, ha firmato cinque ordinanze di rientro per altrettante famiglie che erano state costrette ad abbandonare la propria abitazione a seguito della scossa del 26 ottobre di sei anni fa. Atti ufficiali che si aggiungono alle altre 8 ordinanze firmate nei giorni precedenti e ...

Trump : Arabia Saudita finanzierà Ricostruzione della Siria al posto dell'America - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che le autorità saudite, al posto degli Stati Uniti, hanno deciso di stanziare fondi per la ricostruzione della Siria. Lo ha twittato oggi lo ...

"L'Aquila Futura" - ecco la "Proposta di regolamento per la rievocazione e Ricostruzione storica" : ... in modo da far fronte alle recenti normative sulla sicurezza dei pubblici spettacoli, ormai impossibili da affrontare per le singole associazioni noprofit. Ha poi ricordato come a livello nazionale ...

“Amatrice - il borgo tradito” : a quasi due anni dal terremoto del Centro Italia lo speciale di Sky Tg24 sulla Ricostruzione del post sisma : Ventiquattro agosto 2016, ore 3.36: nella notte un potente sisma colpisce il Centro Italia e distrugge il borgo di Amatrice. A oltre due anni di distanza, cosa ne è di quel paese? A che punto è la ricostruzione? Lo racconta lo speciale Sky Tg24, Amatrice Il borgo Tradito, in onda stasera, giovedì 20 dicembre, alle 21 su Sky Tg24. Nell’approfondimento, condotto da Alessio Viola, Sky Tg24 torna sui luoghi del disastro, per raccontare quanto è ...

Ricostruzione per gli edifici con danni lievi - varata la prima ordinanza post sisma a Ischia : Parte l'opera di Ricostruzione post sisma a Ischia. Il Commissario straordinario ha firmato l'ordinanza che stabilisce i criteri di risanamento di tutte le abitazioni e strutture che dal sisma del 21 ...

Ricostruzione post-sisma 2016 nel Centro Italia : “iter burocratici troppo lunghi” ma i professionisti tecnici indicano come accelerarla : “Nonostante i molti sforzi effettuati e le risorse finanziarie stanziate per i territori dell’Italia Centrale colpiti dal sisma del 2016, la strada per la Ricostruzione di case ed edifici pubblici danneggiati appare ancora lunga. I tempi medi per la presentazione e la gestione delle pratiche risultano particolarmente lunghi: nove mesi per le pratiche di delocalizzazione, addirittura un anno per le pratiche di Ricostruzione degli edifici ...

Appalti pubblici - indagine su 150 gare da un miliardo di euro : anche quelle della Ricostruzione post terremoto Centro Italia : Appalti truccati, turbative d’asta e frodi nella realizzazione delle opere pubbliche, per un valore di oltre un miliardo di euro. È quello su cui indaga la procura di Gorizia che questa mattina all’alba ha fatto scattare un blitz in tutta Italia. Pià di 400 uomini della Guardia di Finanza del Comando Regionale Friuli-Venezia Giulia in triveneto e in tutto il territorio nazionale. Gli agenti stanno procedendo ad acquisizioni ...

Sindaci Aree Omogenee : 'Ricostruzione post-sisma Abruzzo 6 aprile 2009 bloccata' : Giancarlo Giorgetti, tutti i parlamentari abruzzesi, gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti delle Province interessate, i rappresentanti del mondo imprenditoriale e le organizzazioni Sindacali.