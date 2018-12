Renzi disse | ' Siamo diversi da chi odia e insulta' | M5S | ' Sono coerenti | continuino pure'

Blastingnews

(Di domenica 30 dicembre 2018) La scena politica è fatta di scambi dialettici piuttosto intensi. Dinamiche in cui i toni si fanno taglienti, mai si pensa di andare oltre. Tuttavia, gli ultimi anni hanno regalato in Parlamento manifestazioni dinso piuttosto accese. Lo stesso M5S, nel periodo trascorso all'opposizione, non ha mancato di far valere in maniera rumorosa la propria posizione critica nei confronti di chi stava all'interno dell'esecutivo. Viceversa chi stava dalla parte opposta aveva sottolineato come i grillini fossero soliti andare sopra le righe. Lo hanno fatto anche agli albori del momento politico che ancora oggi vede governare inaspettatamente Lega e Movimento Cinque Stelle.L'11 maggio Matteoauspicava opposizione con stile Matteo, ad esempio, scelse di scrivere a chiare lettere sul proprio sito personale la voglia di mantenere uno stile diverso da quello del Movimento Cinque ...