Recensione Il ritorno di Mary Poppins | a Natale torna la tata più amata da tutti i bambini

Amici come prima : Recensione sul ritorno della coppia Massimo Boldi-Christian De Sica : Torna al cinema, dopo 13 anni, la coppia storica del film natalizi che vede protagonisti Massimo Boldi e Christian De Sica, nel loro nuovo film di Natale 2018. Vi forniamo trama, recensione e commento Cesare Proietti è il direttore dello storico Relais Colombo, a Milano. È un hotel di lusso e con l’arrivo dei nuovi soci cinesi, la figlia del proprietario Massimo Colombo, Luciana,per “necessari tagli al personale”, è costretta a licenziare ...

Recensione Darksiders 3 - ritorno in grande per la serie? : Darksiders 3 è un mezzo miracolo: un terzo capitolo della serie che esce a sei anni dal precedente, portato sul mercato da una casa di sviluppo che negli ultimi anni è stata al centro di differenti tempeste. Parlo di Gunfire Games, la nuova incarnazione di Vigil Games, sciolta dopo il fallimento di THQ. I pianeti si sono allineati e i fan possono mettere quindi le mani sul terzo capitolo, finalmente. La produzione non è grande come per i ...

IL RITORNO DI MARY POPPINS di Rob Marshall - La Recensione : Gli anni sono passati, la famiglia Banks ha perso qualche membro e ne ha acquisiti altri, ma i problemi persistono. Se il signor Banks aveva trovato una stabilità e una serenità con la sua famiglia grazie a MARY POPPINS, dopo qualche anno i problemi con la banca si ripresentano. Michael Banks, da poco vedovo e con tre figli, è nei guai con la banca presso cui lavora, e dove lavorava il padre, e viene aiutato da sua sorella Jane. E se i ...

Amici come prima - il malinconico ritorno di Boldi e De Sica - Recensione - : I due protagonisti di Amici come prima invece sono alle soglie della terza età e anche oltre, sconfitti da un mondo che corre più veloce di loro. Fanno tenerezza. Così però lo spettatore sprofonda ...

Amici come prima - il malinconico ritorno di Boldi e De Sica (Recensione) : Amici come prima segna il ritorno di Massimo Boldi e Christian De Sica, la coppia d’oro del cinema italiano. Dopo 23 titoli insieme, l’ultimo nel 2005, Natale a Miami, ricompare così il cinepanettone, sottogenere trash all’italiana che ha tenuto in vita il botteghino per oltre vent'anni. Amici come prima è anche diretto da De Sica, aiutato dal figlio Brando – si vede dai movimenti di macchina, pure troppi. Il film è targato Indiana Production ...

Recensione Hitman 2 - ritorno in grande stile per l’Agente 47 : Trovarsi davanti alla versione digitale di Hitman 2 spiazza un po’ all’inizio. Ho notato fin da subito diversi pacchetti, come se fosse un gioco a episodi, proprio come è avvenuto per il rilascio del primo Hitman da parte di IO Interactive. Il capitolo precedente però è uscito “a spezzoni”, mentre Hitman 2 è stato rilasciato in una sola volta, ma si vede che lo sviluppatore lo aveva pensato a episodi. Quello che mi sono trovato davanti è un ...

Il ritorno di Mary Poppins - al cinema. Ma per chi? - Recensione : I ragazzini contemporanei spolpano prodotti più dinamici, ironici e disincantati, tipo Gli incredibili 2 , che finora ha incassato 1.241.891.456 dollari nel mondo,. I mitici pinguini animati che oggi ...

Il Ritorno di Mary Poppins film al cinema : cast - Recensione - curiosità : Il Ritorno di Mary Poppins è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 20 dicembre 2018. La pellicola diretta da Rob Marshall ha come protagonisti Emily Blunt e Meryl Street. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Il Ritorno di Mary Poppins film al cinema: scheda e cast GENERE: Fantasy, Family ANNO: 2018 REGIA: Rob ...

Il ritorno di Mary Poppins - Emily Blunt splende con sentimento nel sequel del classico Disney (Recensione) : Il ritorno di Mary Poppins al cinema? Un'operazione non facile per la Disney: la prima missione era trovare una degna sostituta all'indimenticabile Julie Andrews. In secondo luogo, si doveva riportare sulle scene un personaggio classico, la tata più famosa del cinema, e ricreare quell'aria fanciullesca respirata nel film del '64. Mary Poppins torna sul grande schermo dopo più di cinquant'anni e ha le fattezze di Emily Blunt - eterea, ...

Ray Donovan 6×03 Recensione : ritorno alle origini : Ray Donovan 6×03 recensione – Il terzo episodio della serie Tv con Liev Schreiber è andato in onda su Showtime domenica, 11 novembre 2018. Su Netflix abbiamo dovuto aspettare invece il venerdì successivo, per una puntata dal titolo “He Be Tight. He Be Mean“. Il ritorno del protagonista è stato epico, ma non è stato l’unico a strappare la nostra esultanza. La nostra recensione di Ray Donovan 6×03 contiene come ...