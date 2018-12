Prossimo turno Serie A calcio | si riprende dopo la sosta invernale! Date | programma e

Prossimo turno Serie A - si gioca a Santo Stefano! Programma - orari e tv del 26 dicembre - come vederle in streaming : La diciottesima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà interamente mercoledì 26 dicembre . Si inizierà alle ore 12.30 con il consueto lunch match tra Frosinone e Milan, mentre alle ore 15.00 si giocheranno ben cinque partite: Atalanta-Juventus, Bologna-Lazio, Cagliari-Genoa, Fiorentina-Parma e Sampdoria-Chievo. Alle ore 18.00 si giocheranno invece altre tre sfide, Roma-Sassuolo, SPAL-Udinese e Torino-Empoli, infine il big match di giornata ...

Prossimo turno Serie A - 16ma giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (15-18 dicembre) : La sedicesima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 15 ed il 18 dicembre. Si inizierà con due anticipi al sabato: il 15 alle ore 18.00 l’Inter attenderà l’Udinese, mentre alle ore 20.30 ci sarà l’attesissimo derby della Mole, con il Torino che sulla carta giocherà in casa contro la Juventus. La domenica si aprirà con il consueto lunch match: il 16 alle ore 12.30 andrà in scena la sfida tra SPAL e Chievo. Trittico ...

Serie A - gli squalificati del Prossimo turno : ecatombe Fiorentina e Cagliari : Tante espulsioni nel quattordicesimo turno di Serie A appena concluso. In attesa del comunicato del Giudice Sportivo, che ufficializzerà la durata della squalifica per alcuni casi dubbi come quelli che riguardano i cartellini rossi estratti alla “Sardegna Arena” e al “Mapei Stadium”, si sa già chi salterà la quindicesima giornata. A subire l’espulsione sono stati: Srna, Ceppitelli, Bereszynski, ...

Juventus-Bologna - i campioni in carica sfidano i felsinei nel Prossimo turno di Coppa Italia : data - programma - orario e tv : Inizia a delinearsi il quadro degli ottavi di finale per quanto riguarda la Coppa Italia di calcio 2018-2019. In corso i sedicesimi, nel prossimo turno entreranno in scena le migliori otto squadre del campionato di Serie A. C’è attesa ovviamente per quanto riguarda la Juventus, pluridetentrice del titolo: i bianconeri sfideranno all’esordio nella manifestazione il Bologna, che oggi si è imposto nettamente per 3-0 sul Crotone. Andiamo ...