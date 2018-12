Pronto il nuovo missile ipersonico Avangard | la Russia spaventa il mondo e gli States

Pordenone : ecco il nuovo parcheggio del Pronto soccorso : L'Azienda Sanitaria 5 ha riorganizzato, rispettando il cronoprogramma previsto, il parcheggio antistante l'ingresso dell'Ospedale di Pordenone , con accesso da via Montereale , che consente di ...

Calcio - Gerard Piquè sarebbe Pronto a lasciare il calcio nel 2020 per diventare il nuovo presidente del Barcellona : Gerard Piquè, fortissimo difensore centrale di Barcellona e Nazionale spagnola, è sempre stato uno con le idee decisamente chiare, fuori e dentro il campo. Dopo una carriera nella quale ha vinto tutto, da una Premier League con il Manchester United, a sette campionati spagnoli con il Barcellona, aggiungendo 4 Champions League, 3 Supercoppe europee, 3 Mondiali per club, fino ad arrivare ad un Mondiale ed un Europeo con la Roja, il classe 1987 ...

Dicembre senza tregua per il Huawei P10 Lite : nuovo aggiornamento 382 Pronto : Un fine anno scoppiettante per il Huawei P10 Lite: il telefono, solo due giorni fa in Italia, ha cominciato a ricevere la patch di sicurezza del mese di Dicembre con build 377. Ci si sarebbe aspettati proprio quest'ultimo come update finale del 2018, invece siamo lieti di comunicarvi che un nuovo firmware è già in fase di rilascio. Stiamo parlando naturalmente del pacchetto software successivo targato 382 e appena scovato dagli esperti del ...

Beverly Hills 90210 Pronto per un nuovo ritorno con il vecchio cast : La serie televisiva culto andata in onda su Fox per ben 10 anni è pronta a tornare con nuovissimi episodi ma sempre con lo stesso cast che l'ha resa celebre, ecco Beverly Hills 90210 L'annuncio è ...

Fair play finanziario – Milan - Pronto un nuovo ricorso al TAS per la sentenza Uefa : Il club rossonero ha deciso di presentare un nuovo ricorso al TAS dopo la sentenza Uefa arrivata venerdì scorso Il Milan non ci sta, il club rossonero ha deciso di ricorrere nuovamente al TAS impugnando la sentenza emessa dall’Uefa venerdì scorso. La società del Fondo Elliott aveva anticipato che si sarebbe rivolta al Tribunale di Losanna nel caso in cui la decisione dell’organismo europeo sarebbe stata troppo dura e, una volta ...

Impregilo - Fincantieri- Italferr scelti per il nuovo ponte di Genova. Sarà Pronto entro il 2019 : Nascerà sul progetto presentato da Renzo Piano. L'annuncio è stato dato oggi dal commissario per la ricostruzione Bucci. il costo preventivato è di 202 milioni di euro, mentre 12 saranno i mesi ...

Juventus - Sturaro Pronto al ritorno : nuovo prestito al Bologna? : Juventus Sturaro- Secondo quanto riportato dai colleghi del “Corriere dello Sport”, la Juventus potrebbe riabbracciare Stefano Sturaro già dalla prossima sessione di mercato invernale. Secondo le ultime indiscrezioni, l’attuale centrocampista dello Sporting Lisbona potrebbe far ritorno a Torino già nelle prossime settimane a causa dello scarso feeling con la nuova realtà portoghese. Situazione da monitorare […] L'articolo ...

Giorgio Manetti e l'addio a Uomini e donne : «Fidanzato e Pronto per l'Isola dei Famosi - sarò il nuovo Raz Degan» : Lei non c'entra nulla con il mondo televisivo e io sono un po' stufa di mettere in piazza la mia vita amorosa Per molti, come ho detto, sono ancora l'ex di Gemma! Posso solo aggiungere che siamo ...

Giorgio Manetti e l'addio a "Uomini e donne" : «Fidanzato e Pronto per l'Isola dei Famosi - sarò il nuovo Raz Degan» : E? di nuovo fidanzato, ha una nuova attività commerciale in corso e dopo l?addio a ?Uomini e donne?, Giorgio Manetti è pronto per partire alla volta...

Muggiò - nuovo palazzetto in quattro anni. Bella. «Impianto Pronto nel 2022» : La svolta per una delle aree abbandonate della città di Como, quella del palazzetto dello sport di Muggiò, potrebbe essere arrivata. Almeno questa è la speranza. «Il nuovo palasport sarà pronto nel 2022». Parola dell'assessore ai Lavori pubblici di Como, Vincenzo Bella. Il Comune di Como ...

NBA – Kawhi Leonard rifiuta Jordan e firma con New Balance : Pronto l’accordo con il nuovo brand : Kawhi Leonard pronto a firmare con New Balance: salta definitivamente ogni tipo di accordo con Jordan per la nuova stella dei Raptors Dopo aver cercato di firmare, senza successo, Joel Embiid, Kelly Ouber Jr. e Gordon Hayward, finalmente New Balance ha trovato la stella alla quale legarsi per rientrare in maniera competitiva nel mercato NBA. Manca ancora l’ufficialità, ma ESPN riporta che il brand americano ha trovato l’accordo con Kawhi ...

Università Campus Bio-Medico - via al nuovo anno accademico : dal 2020 apre il Pronto Soccorso : L 'Università Campus Bio-Medico di Roma ha concluso ufficialmente i festeggiamenti per il proprio primo quarto di secolo, aprendo oggi il proprio 26mo anno accademico. Una cerimonia molto partecipata, ...

Wenger Pronto al ritorno nel calcio - ma in un nuovo ruolo : Arsene Wenger potrebbe cambiare vesti, l’ex allenatore dell’Arsenal si appresta a tornare nel mondo del calcio come dirigente Non un futuro in campo ma dietro una scrivania come dirigente. Sarebbero questi i piani dell’ex allenatore dell’Arsenal, Arsene Wenger. E’ quanto riportano i media tedeschi che nei giorni scorsi avevano accostato il tecnico francese alla panchina del Bayern Monaco. A 69 anni, e dopo 22 ...

Fabrizio Corona e il nuovo gesto 'amichevole' per Francesco Totti : “Pronto per la battaglia” : L’ex paparazzo dei vip ha postato su Instagram una foto in cui indossa la maglietta di Francesco Totti, ma il web si indigna