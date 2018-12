Primo ko per Milano | Avellino vola con Sykes Sassari passa a Brescia

VIDEO Milano sconfitta in campionato! Primo ko per l’Olimpia nella Serie A di basket - impresa di Avellino : gli highlights : Milano è clamorosamente incappata nella prima sconfitta stagionale in campionato. L’Olimpia, reduce da un importante tour de force tra Serie A ed Eurolega, è stata battuta da Avellino al Pala Del Mauro: dopo 12 vittorie consecutive, i ragazzi di Pianigiani si sono dovuti arrendere contro una fantastica Sidigas che va oltre i problemi societari e mette sotto la capolista. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di ...

SALUZZO/ Da 2 ex allievi del "Bodoni" il progetto per creare il Primo libro di cucina impermeabile : Riceviamo dal liceo Bodoni di SALUZZO: "Una realtà che può parere un po' assopita quella in cui capitiamo. Inavvertitamente, però, qualcosa la scuote da sotto la superficie ogni tanto, in una ...

Airbus - il Primo A320neo per l'Italia volerà con i colori di : Teleborsa, - Ernest Airlines , o anche Fly Ernest, sarà la prima compagnia aerea italiana a ricevere un A320neo , New Engine Option, ovvero Opzione Nuovo Motore, , il velivolo sviluppato da Airbus che ...

Bormio - per Dominik Paris seconda vittoria in due giorni : dopo la discesa libera - Primo posto anche nel SuperG : dopo la vittoria di venerdì in discesa libera, Dominik Paris trionfa anche nel SuperG di Bormio, al termine di una gara tirata che ha visto l’azzurro prevalere per un centesimo sull’austriaco Mayer. Terzo gradino del podio invece per il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, a 46 centesimi. Sceso con il pettorale numero 16, il 29enne di Merano è stato protagonista di una prestazione eccezionale, chiusa con il tempo di ...

Sci alpino - la delusione di Innerhofer : “ho fatto due errori - ma partire per Primo mi ha penalizzato” : Lo sciatore azzurro ha commentato il suo fallimentare SuperG: “sapevo già che avrei avuto il numero 1, la regola non mi piace. Ma ho fatto due errori” Christof Innerhofer, partito con il pettorale numero 1, non è riuscito ad arrivare al traguardo nel superG di Bormio. Ecco le sue dichiarazioni: “sono dispiaciuto perché c’era la possibilità di fare bene. Sapevo già di avere il numero uno quando sono arrivato qui ed è ...

Meghan Markle - il padre al Sun : “Per il suo Primo matrimonio aveva deciso di regalare marijuana agli invitati” : Ci risiamo, il rapporto tra Meghan Markle e il padre Thomas continua a far discutere. Le nuove affermazioni sul passato della duchessa di Sussex potrebbero creare non pochi problemi e imbarazzi. Mentre la moglie di Harry è incinta del suo primo figlio, alle prese con numerosi attacchi della stampa, suo padre ha rilasciato una nuova intervista al Sun. In questa occasione è tornato a parlare delle prime nozze di Meghan, avvenute nel 2011 con il ...

Torneo Doha - qualificazioni : Lorenzi supera il Primo turno : ROMA - Tutto facile per Paolo Lorenzi nel primo turno delle qualificazioni del 'Qatar ExxonMobil Open', Torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 1.313.215 dollari di scena sui campi in cemento del ...

Terremoto Catania : “Governo vicino alla popolazione - lo stato di emergenza Primo passo per tornare alla normalità” : “Il Governo nazionale ha dato immediata e concreta risposta ai catanesi, dichiarando lo stato di emergenza di 12 mesi per i Comuni etnei colpiti dal sisma e l’immediato stanziamento di 10 milioni per predisporre le prime attività di soccorso in favore delle popolazioni colpite dall’evento calamitoso. Questo rappresenta il primo passo per tornare alla normalità”. La senatrice catanese del Movimento 5 Stelle, Nunzia Catalfo, commenta così la ...

ll calciomercato oggi – Il Primo colpo della Juve per la prossima stagione : ll calciomercato oggi – La Juventus sta disputando una stagione molto importante, il club bianconero non è riuscito però ad andare oltre il pareggio nella gara di campionato contro l’Atalanta ma la squadra di Allegri ha approfittato della sconfitta del Napoli contro l’Inter. Nel frattempo la dirigenza pensa anche al mercato, difficile aspettarsi movimenti nel mercato di gennaio mentre chiuso il primo colpo per la prossima stagione. ...

Vincent Cassel e Tina Kunakey : Primo figlio in arrivo per la coppia : Tina Kunakey incinta: terzo figlio per Vincent Cassel È ufficiale: la coppia formata dall’affascinante attore Vincent Cassel e dalla modella Tina Kunakey è in attesa del suo primo figlio! Dopo quattro mesi di matrimonio, avvenuto lo scorso 24 agosto a Bidart dopo due anni di relazione, la famiglia Cassel allargherà la famiglia. La certezza arriva […] L'articolo Vincent Cassel e Tina Kunakey: primo figlio in arrivo per la coppia ...

Sci alpino - otto gli azzurri al via nel SuperG maschile di Bormio : Innerhofer partirà per Primo : Innerhofer aprirà il SuperG di Bormio, al via con il pettorale numero 1. Paris partirà per sedicesimo, in gara otto azzurri Sarà Christof Innerhofer ad aprire le danze nel SuperG di Bormio che si terrà sabato 22 dicembre alle ore 11.45 (diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1). Dopo il secondo posto ottenuto in discesa sulla Stelvio, all’azzurro, che nella specialità fa parte del primo gruppo essendo decimo nella start list, è toccato il ...

Varallo Primo concerto per gli alunni del corso musicale : ...anche «per ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito con donazioni all'acquisto degli strumenti da concedere in prestito d'uso e da utilizzare per le lezioni e gli spettacoli. Un ...

Per Musk il Primo inquilino di Marte potrebbe anche essere un robot : (foto: Artur Debat/Getty Images) Far arrivare un astronauta su Marte entro il 2030. Il visionario fondatore di SpaceX Elon Musk intende spedire una base sul pianeta rosso nei prossimi anni, con equipaggio a bordo. anche se c’è una buona probabilità che il primo passeggero marziano non sia umano, ma una super intelligenza artificiale, come ha appena annunciato lo stesso Musk. Tuttavia, non tutti sostengono questa idea: l’astronauta ...

Calciomercato Juventus - chiuso il Primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Juventus – La Juventus sta disputando una stagione molto importante, il club bianconero non è riuscito però ad andare oltre il pareggio nella gara di campionato contro l’Atalanta ma la squadra di Allegri ha approfittato della sconfitta del Napoli contro l’Inter. Nel frattempo la dirigenza pensa anche al mercato, difficile aspettarsi movimenti nel mercato di gennaio mentre chiuso il primo colpo per la ...