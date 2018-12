Presidenza Romania inquieta la Ue

I dubbi di Juncker sulla Presidenza Ue alla Romania : "Non hanno capito bene cosa significa" : Jean-Claude Juncker ha dubbi sulla capacità della Romania di assumere la presidenza di turno dell'Ue.Il presidente della Commissione europea lo ha detto senza termini in un'intervista al quotidiano tedesco Die Welt. Sebbene il Paese sia "tecnicamente ben preparato", Juncker ritiene che "il governo di Bucarest non abbia ancora compreso appieno cosa significhi presiedere i Paesi dell'UE"."L'azione prudente richiede anche la volontà ...

Romania - il 1° gennaio 2019 inizia il semestre di Presidenza Ue - Sky TG24 - : Terminano i sei mesi della presidenza austriaca che passa il testimone a Bucarest fino al 30 giugno 2019. Un periodo decisivo per l'Europa in cui al centro delle discussioni ci saranno la Brexit, il ...

Romania - Parlamento Ue boccia riforma della giustizia : ora è a rischio il semestre di Presidenza. “Non siamo preparati” : La Romania ha un problema con l’indipendenza della magistratura e la lotta alla corruzione che, se non venisse presto risolto, potrebbe mettere in discussione anche l’imminente semestre di presidenza del Consiglio dell’Unione europea prevista per gennaio. La risoluzione non legislativa approvata dal Parlamento europeo riunito a Strasburgo ha la valenza di un avvertimento per l’esecutivo socialdemocratico di Bucarest guidato dal primo ministro ...

Premier Romania - pronti a Presidenza Ue : ANSAmed, - BUCAREST, 13 NOV - La Premier romena Viorica Dancila, smentendo quanto sostenuto ieri dal presidente Klaus Iohannis, ha assicurato oggi che il suo Paese è pronto e preparato ad assumere la ...

Semestre di Presidenza Ue - la Romania non se la sente : "Non siamo pronti" : In Romania la difficile coabitazione tra presidente conservatore e governo socialdemocratico, alla base di instabilità e continui dissidi politici, rischia ora di condizionare pesantemente la presidenza di turno semestrale dell'Unione europea che il Paese balcanico assumerà tra un mese e mezzo, dal primo gennaio prossimo. Dopo le dimissioni sabato scorso del ministro incaricato dei preparativi per il Semestre Ue, oggi il presidente ...

Romania : "Non pronti per Presidenza Ue" : Citato dai media, Iohannis ha detto che la situazione "è uscita dai binari" e che quindi c'è una "necessità politica" di cambiare l'attuale esecutivo da lui definito "un incidente della democrazia ...

Romania : "Non pronti per Presidenza Ue" : 21.31 La Romania non è pronta ad assumere la presidenza di turno dell'Unione Europea, che comincia il primo gennaio. Lo ha affermato il presidente della Repubblica romena, il liberale Klaus Iohannis, chiedendo le dimissioni del governo della premier socialdemocratica Viorica Dancila. Citato dai media, Iohannis ha detto che la situazione "è uscita dai binari" e che quindi c'è una "necessità politica" di cambiare l'attuale esecutivo da lui ...

