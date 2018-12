Preghiera laica | dell’uomo buono Appello a Dio | per l’anno nuovo

huffingtonpost

(Di domenica 30 dicembre 2018) Dio, per l'anno, vorrei finissero i combattimenti, si perdessero i richiami di guerra e l'oratoria di questa epoca poco chiara, confusa tra la pazienza degli uomini e il puntiglio dell'ingiustizia. Che tutta la ferratura nella bocca degli uomini crudeli non avesse più acustica, fremito, sintonia; che ogni parola fosse una spia della loro soffocazione.Vorrei si perdessero, alla prima pena, i cuori freddi e torbidi che ci aspettano e i capisquadra della calunnia, posati come pidocchi sulla nostra carne: con le loro voci di successo non sono altro che niente.Vorrei che finalmente tu Dio ci dicessi quando potremo aprire ai venti le nostre mani, la pulizia delle nostre mani. Quando ci lascerai venire con te. Quando potremo volare sui terrazzi come le colombe; come la giovinezza salva e rifugiata nel seno delle tue donne.Noi non sappiamo più come vestire il nostro ...