Ponte Morandi : imprese zona rossa ripartono - Ferrometal si trasferirà a Borzoli (2) : (AdnKronos) - "Siamo l'unica azienda in zona rossa che non ha potuto accedere alle esenzioni fiscali perché nel decreto era stato sbagliato il nome: risultava la Ferrometal Servizi di corso Perrone, un'altra realtà che non ha nulla a che fare con noi, ma la correzione è stata fatta quando le scadenz

Genova : aperto il Poliambulatorio vicino al Ponte Morandi : Una nuova struttura medica per venire incontro alla popolazione della Valpolcevera, ancora alle prese con l'emergenza legata al crollo del Ponte Morandi -

Da Marchionne al Ponte Morandi fino alla parola “ipovedente” : ecco cosa hanno cercato su Google gli italiani nel 2018 : Sergio Marchionne, il Ponte Morandi, ma anche “cosa significa ipovedente?”, oppure “Perché i giocatori hanno un segno rosso in faccia?”. Sono i trend di ricerca del 2018 stilati da Google. Vale a dire le curiosità, le domande, gli eventi per i quali gli italiani si sono rivolti al motore di ricerca più usato al mondo. Il reparto analitico di Mountain View ha diviso le tipologie di ricerche tra parole, eventi, personaggi, ...

Ponte Morandi - Autostrade per l'Italia al contrattacco : 'Noi condannati a priori' : Foto LaPresse - Tano Pecoraro 20-12-2018 Genova , Italia, Cronaca Ponte Morandi, al via demolizioni: ruspe in azione nella foto: abbattimento immobili sotto il Ponte Morandi, panoramica del Ponte ...

Genova - Ponte Morandi : la seconda settimana di gennaio “inizieremo a vedere pezzi venire giù” : “Penso che tra la seconda e terza settimana di gennaio inizieremo a vedere pezzi di Ponte venire giù. Per ora i lavori stanno procedendo senza ostacoli. A oltre 4 mesi dal disastro io aspetto solo l’ora di vederlo giu’ perche’ vuol dire che si va verso la ricostruzione“: lo ha dichiarato, riferendosi allo smontaggio del moncone ovest di Ponte Morandi, Marco Bucci, sindaco e commissario per la ricostruzione del ...

Fiaccolata di Natale per le 43 vittime del Ponte Morandi : Una processione per ricordare chi non c'è più nelle vie di Certosa. La deposizione della natività sotto l'Albero nella piazza principale del quartiere -

I 10 fatti del 2018 che verranno ricordati : dal crollo del Ponte Morandi al caso Diciotti : Come ogni anno, anche il 2018 sta giungendo al termine. 365 giorni ricchi di eventi, tristi lutti, novità importanti e tragedie che hanno segnato la vita degli italiani e non solo. Volendo tirare le somme, vediamo quali sono stati i fatti più curiosi o drammatici di questo anno che sta per finire....Continua a leggere

Genova : la città alla messa di Natale vicino ai monconi del Ponte Morandi : Il cardinale Angelo Bagnasco ha scelto la piccola parrocchia di San Bartolomeo di Certosa per la liturgia più importante dell’anno, la messa del giorno di Natale: tanta la commozione davanti ai monconi del Ponte Morandi, il viadotto che il 14 agosto, crollando, ha provocato la morte di 43 persone. Bagnasco ha dichiarato: “Dalle rovine del Ponte Morandi sembra si sia sprigionata una benevolenza reciproca nuova, un pensare positivo ...

Il Brindisi di Natale degli sfollati del Ponte Morandi : Nel quartiere di San Biagio, dove hanno trovato alloggio temporaneo molti degli abitanti di Via Porro, l'augurio per un 2019 migliore alla ricerca di una nuova casa -

Ponte Morandi : nella legge di Bilancio niente zona Arancione : Sono 300 le famiglie che si apprestano a vivere “sulla soglia di un enorme cantiere”, scrive Repubblica Genova, a pochi metri dalle case sfollate che verranno abbattute e che non avranno la possibilità di trasferirsi altrove per tutta la durata dei lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi. Nemmeno un euro per la zona Arancione Hanno chiesto 25mila euro a famiglia per pagarsi un affitto lontano dal megacantiere, ma il Priss ...

Ponte Morandi / I tre indagati del Mit ancora da interrogare : Sono ancora tre gli interrogatori in programma secondo la tabella di marcia dei pm Massimo Terrile e Walter Cotugno: Vincenzo Cinelli, Carmine Testa e Roberto Ferrazza, tutti e tre funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La speranza è che non si avvalgano della facoltà di non rispondere come hanno fatto gli indagati di Autostrade. I prossimi interrogatori I tre funzionari del Mit potranno chiarire agli inquirenti il ruolo ...

Omaggio del ciclismo ligure alle 43 vittime del Ponte Morandi : Il prossimo Giro dell'Appennino sarà dedicato alle vittime del crollo del Viadotto sul Polcevera. Luca Raggio, unico corridore professionista genovese ha donato la sua maglia a ricordo della tragedia -...

ESCLUSIVA Ministro Toninelli : "Sulla TAV penso solo all'interesse collettivo. Il nuovo Ponte Morandi inaugurato nel 2020" : Quindi la politica farà la sua scelta, che sarà dettata unicamente dall'interesse collettivo. Che aggiornamenti può illustrarci per quanto riguarda la situazione genovese dopo il disastro del Ponte ...

Ponte Morandi - arrestate tre donne che dopo la tragedia rubavano nelle case degli evacuati : Tre donne di 45, 36 e 18 anni erano state sorprese nei giorni immediatamente successivi alla tragedia a rubare nelle case dei cittadini genovesi evacuati.Continua a leggere