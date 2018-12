Polizia Postale | Blue Whale | 700 segnalazioni con 270 informative di reato in procura

Internet : “Blue Whale” nel mirino della Polizia Postale - 700 segnalazioni : Nel mirino della polizia postale italiana il “Blue Whale“, la discussa pratica online in cui un cosiddetto “curatore” può manipolare la volontà e suggestionare i ragazzi sino ad indurli al suicidio, attraverso una serie di 50 azioni pericolose. Il Centro nazionale del Servizio polizia postale e delle Comunicazioni informa, in un bilancio di fine anno, di aver avviato dal 2017 un’attività di monitoraggio della rete ...

Internet : le campagne social della Polizia Postale per i giovani : Grande successo della campagne sociale sui rischi e pericoli connessi all’utilizzo della rete Internet, rivolte soprattutto alle giovani generazioni, della Polizia Postale. Lo sottolinea la stessa Polizia Postale nel bilancio sull’attività 2018. Nello specifico -si legge in una nota- la campagna itinerante ”Una Vita da social”, ha consentito sino ad oggi di incontrare oltre 1 milione e 700 mila studenti, 180.000 genitori, ...

Cyber security - la Polizia Postale : “Nel 2018 raddoppiati gli alert delle strutture critiche” : Nel corso del 2018 sono raddoppiate, rispetto al 2017, le segnalazioni di alert diramate alle infrastrutture critiche nazionali raggiungendo le 55.843 segnalazioni di sicurezza. E’ quanto emerge dal bilancio dell’attività di contrasto alla minaccia Cyber svolta dal Centro Nazionale Anticrimine per la Protezione delle Infrastrutture Critiche della Polizia Postale. La tempestiva condivisione dei c.d. ”indicatori di ...

WhatsApp : l'allarme della Polizia Postale contro una nuova truffa : WhatsApp, l'applicazione di messaggistica più diffusa a livello planetario, si trova di nuovo al centro di una sofisticata truffa. A lanciare l'allarme è stata le stessa polizia postale con un comunicato pubblicato il 27 dicembre sul suo sito istituzionale. Ad essere colpiti dalla truffa sarebbero, in particolare, gli utenti di rete fissa che hanno stipulato un abbonamento con l'operatore telefonico Vodafone. Il sito della polizia postale ...

Una nuova truffa su WhatsApp - l'allarme della Polizia Postale : "Facciamo attenzione" alla truffa, l'ennesima che corre su WhatsApp. "Diversi utenti che si sono rivolti al servizio assistenza dell'operatore #Vodafone per segnalare guasti sulla rete fissa sono ...

Regali di Natale on line - i consigli della Polizia Postale per fare shopping sicuro :

Shopping di Natale : Polizia Postale spiega come evitare brutte sorprese online : Pochi giorni e arriverà il momento di aprire i regali sotto l’albero di Natale. Ed è proprio questo il periodo in cui si concentrano maggiormente gli acquisti da parte di milioni di consumatori che scelgono le promozioni più interessanti. Un valido aiuto sono anche gli acquisti online, che offrono spesso una scelta più ampia e prezzi ancora più competitivi. Ma è proprio in questo periodo di acquisti sfrenati che si corrono i rischi ...

Salvini : Polizia Postale a lavoro per arrestare chi esulta online : Roma – “Arresto immediato per chi in queste ore sta esultando online. La nostra polizia postale e’ all’avanguardia e sta setacciando la rete per cercare gli infami che festeggiano per la morte di qualcun altro”. Lo dice il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in diretta facebook da Gerusalemme. L'articolo Salvini: polizia postale a lavoro per arrestare chi esulta online proviene da RomaDailyNews.

Confindustria contro le frodi via web - patto degli industriali con la Polizia postale : Sono dei veri e propri «serial killer», altamente scolarizzati e digitalizzati, in grado di mettere a dura prova la sicurezza delle imprese. Sottraggono denari, informazioni, segreti industriali. E lo ...

Alberto Angela : "Decine di profili fake di mio figlio Edoardo - sono andato alla Polizia postale" : Nelle scorse settimane il web è impazzito per alcune foto su Instagram di Edoardo, figlio del divulgatore scientifico Alberto Angela, ormai volto di punta di Rai1, che al Corriere della Sera ha raccontato un episodio spiacevole relativo alla presenza del ragazzo sui social: Che dire dei miei figli, che come tutti i ragazzi hanno il futuro negli occhi e le nostre speranze nel cuore. […] Per quanto riguarda l’attenzione esagerata dei social ...

Campania - Abusi sui minori : nasce il primo tavolo con pediatri - tribunali e Polizia Postale - : Rappresentanti della Procura e delle forze dell'ordine, vertici delle istituzioni regionali ed esponenti del mondo della medicina pediatrica insieme per la nascita in Campania del primo tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del fenomeno di Abusi e maltrattamenti sui minori. Approvata dalla Giunta ...

Ransomware - da Polizia Postale nuovo strumento di decrittografia : Roma, 26 ott., askanews, - Un nuovo strumento di decrittografia, che consente di recuperare file oggetto di infezione del ransonware GandCrab, è stato stato sviluppato e dalla Polizia Postale in ...