Perché è superficiale dire che il Napoli di Ancelotti è basato solo sulle individualità

(Di domenica 30 dicembre 2018) La lezione del 4-4-2-Bologna è una partita che ha un certo impatto sul racconto tattico della squadra di. Il tecnico emiliano, ieri, ha mostrato – di nuovo – i motivi che l’hanno spinto a modificare lo schieramento base del, inserendo il doble pivote a centrocampo. Il 4-4-2 in fase di non possesso era ed è una scelta inevitabile se l’idea era quella di utilizzare dei terzini portati al gioco d’attacco. Ilè andato e sta andando proprio in questazione, secondo un approccio al gioco fluido in fase offensiva ma estremamente rigido quando c’è da recuperare il pallone.Il campetto medio posizionale delSopra, vediamo la rappresentazione grafica di questi concetti. Come contro la Spal,ha scelto Malcuit e Ghoulam come laterali difensivi. Una scelta sbilanciata in avanti,l’idea era ...