Pensioni | penalizzazioni su tutti gli assegni sopra i 2000 euro lordi

L’Ue contro la riforma delle Pensioni Nuove stime : penalizzazioni al 12% : Juncker a Conte: la vostra quota cento è un problema, può dare il via a un contagio in Europa. Al Tesoro pensano ai correttivi: riduzione della parte retributiva e niente divieto di cumulo

Pensioni - Ue contro la riforma. Penalizzazioni al 12 per cento : In pensione prima sì, ma spendendo molto meno. Da cinque giorni Matteo Salvini e Luigi Di Maio stanno ragionando, litigando, cercando la via d’uscita migliore al messaggio più importante che sabato scorso il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker ha riservatamente affidato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella cena di B...

Pensioni - Salvini : “Penalizzazioni con quota 100? Noi diamo la possibilità di scelta. Non obblighiamo nessuno” : “Non ci saranno penalizzazioni, si comincerà all’inizio del nuovo anno e ci sarà libertà di scelta: chi vuole, avrà il diritto di recuperare i contributi, di recuperare la propria vita e andare in pensione; chi riterrà di rimanere al proprio posto di lavoro potrà farlo. Noi diamo una opportunità, non obblighiamo nessuno a fare niente“. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, in merito al calcolo dell’Ufficio ...

Pensioni - Upb : "Con quota 100 penalizzazioni dal 5 al 30%" : MILANO - La finestra di 'quota 100' che il governo si prepara ad aprire nel 2019 per permettere di andare in pensione in anticipo rispetto ai requisiti attualmente in vigore rischia di costare caro ai ...

Pensioni : Quota 100 senza penalizzazioni - probabili ritardi per i dipendenti della PA : Arrivano ancora conferme da parte del ministro dell'Interno Matteo Salvini che, intervenendo, alla trasmissione Otto e mezzo su La7, ha nuovamente parlato del pacchetto Pensioni ed in particolare del meccanismo della Quota 100 che, con molta probabilita', entrera' in vigore a partire dai primi mesi del 2019. Salvini conferma la Quota 100 senza penalita' Come ormai noto, la Quota 100 non sara' contenuta nella nuova Legge di Stabilita' ...

Pensioni - Salvini conferma Quota100 senza penalizzazioni dal 2019 : 'Obiettivo 400-500mila' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi giovedì 8 novembre, riguardano la partenza di Quota 100, la nuova misura di anticipo Pensionistico che entrera' in vigore il prossimo anno. In attesa di conoscere quale sara' il responso europeo in merito alla contestata Legge di Bilancio 2019, il vicepremier Matteo Salvini ha risposto ad alcune domande in merito al primo 'step' per il superamento della Legge Fornero, nel corso della registrazione della ...

Quota 100 senza penalizzazioni ma con importi inferiori rispetto alle Pensioni normali : Non è stata inserita nella legge di Bilancio che adesso è alle camere, ma la Quota 100 resta la misura che dal 2019 fara' ingresso nel nostro sistema previdenziale. Quota 100 sara' varata con un decreto a se stante, un collegato alla legge di Bilancio come accade annualmente con le disposizioni urgenti in materia economica e finanziaria [VIDEO] inserite nel decreto fiscale. La manovra di Bilancio infatti ha al suo interno le cifre stanziate ...

Pensioni anticipate e Q100 - 500mila statali in quiescenza e focus penalizzazioni : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 27 ottobre 2018 vedono arrivare nuove stime sulla platea dei lavoratori pubblici che potra' usufruire della quota 100 [VIDEO]. Si tratta di circa 500mila persone in uscita dal lavoro entro il 2021, un numero che però pone diversi interrogativi in merito all'efficacia del possibile turn over. Nel frattempo dall'opposizione prosegue il pressing sul meccanismo di prepensionamento e sui vincoli che presenta ...