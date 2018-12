Pensioni - quota 100 anche a meno di 62 anni : come funzionerà lo scivolo : Obiettivo tutt'altro che scontato, come hanno messo in rilievo anche Confindustria e altri rappresentanti del mondo imprenditoriale: per fare in modo che sia quanto meno avvicinato, se non centrato, ...

Pensioni e LdB 2019 - su quota 100 e RdC ampie distanze tra maggioranza e opposizione : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 30 dicembre 2018 vedono arrivare in terza lettura il via libera alla Camera alla Manovra 2019, un passaggio fondamentale per la contestuale approvazione delle Pensioni anticipate tramite la quota 100 e del reddito di cittadinanza. Nel frattempo prosegue però la forte dialettica politica tra maggioranza e opposizione, con la prima che si trova a replicare alle forti critiche in arrivo dalle forze di ...

Pensioni - con «quota 100» incentivi all'impresa che assume un giovane : Giovedì in audizione sulla manovra in commissione Bilancio alla Camera, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha ripetuto che gli statali dovranno rimanere in stand by per 9 mesi: il ...

Pensioni quota 100 : in arrivo i decreti - Tria : 'Nessuna variazione sulle misure' : La Legge di Bilancio 2019 continua il suo iter parlamentare dinanzi alla Commissione Bilancio alla Camera dove si attende il via libera definitivo sulle misure in materia previdenziale più volte sbandierate dal Governo Conte. Si tratta del meccanismo della Quota 100 e del cosiddetto reddito di cittadinanza per i quali si attendono i decreti nei primi giorni di gennaio. Le rassicurazioni del ministro Giovanni Tria Ad assicurarlo è il ministro ...

Quando arriveranno i decreti per quota 100 Pensioni e reddito di cittadinanza : L'approvazione definitiva della legge di bilancio libera le risorse per il primo superamento della legge Fornero con quota 100 pensioni e per il reddito di cittadinanza. Ora il Governo Conte potrà lavorare ai decreti legge specifici, che poi dovranno essere discussi e approvati nei due rami del Parlamento.Continua a leggere

Pensioni flessibili : Governo su quota 100 - minoranza all'attacco e sindacati in piazza : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 29 dicembre 2018 vedono crescere il pressing dei sindacati sul Governo in merito al tema dei tagli alle rivalutazioni degli assegni. Un confronto che però registra la decisa replica dell'esecutivo, che ricorda comunque la presenza di aumenti per tutti gli italiani. Nel frattempo prosegue anche la stesura del decreto riguardante le Pensioni anticipate tramite quota 100, oltre allo stop dell'Aspettativa di ...

Riforma Pensioni - Quota 100 e Pensioni anzianità : come uscire dal mondo del lavoro nel 2019 : Sono giorni cruciali per quanto riguarda la Riforma pensioni e intanto si parla di Quota 41, Quota 100, Ape sociale, Opzione donna ma effettivamente che cosa cambierà nel 2019? Quota 100 sembra avere ...

Pensioni - quota100 : attesi i decreti - aumentano requisiti. Reddito cittadinanza nel 2019 : Il Senato ha dato il suo benestare per la manovra finanziaria che sarà attiva dal gennaio 2019. Diversi pareri contrastanti poiché quanto attuato viene ritenuto penalizzante per la previdenza sociale. Facciamo riferimento alla possibilità dell' uscita anticipata con Quota 100 al fine di relegare la Riforma Fornero e dell'obiettivo che il M5S si è posto: il Reddito di cittadinanza. Va specificato che saranno applicate modifiche ai requisiti ...

Pensioni : Quota 100 - si attende il DL ma restano alcune incognite : Il sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon ha rassicurato che i decreti su Quota 100 e sul reddito di cittadinanza potrebbero arrivare tra il 10 e il 12 gennaio. Il testo della nuova Legge di Stabilità, infatti, è già passato alla Camera anche se restano tuttora molti nodi da sciogliere sulla misura riguardante l'anticipo Pensionistico. Quota 100 in via sperimentale per un triennio Come ormai noto, il meccanismo della Quota 100 ...

Pensioni - il trucco sporco in quota 100 : a chi finiscono i soldi degli assegni tagliati : C'è qualcosa che non torna su quota 100, la riforma delle Pensioni varata dal governo gialloverde. A puntare il dito è Ivan Pedretti, segretario generale dello Spi-Cgil, il sindacato dei pensionati. Intervistato da La Stampa, afferma: "Non c'è nessuna riforma della Fornero. Con quota 100 si acconten

Pensioni quota 100 e LdB2019 : nuovo ok anche dal Mef - ma i sindacati scendono in piazza : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 28 dicembre 2018 continuano a registrare un dibattito politico molto acceso, con un forte antagonismo tra le dichiarazioni della maggioranza e dell'opposizione. Se dal Governo si conferma la bontà della Manovra ed in particolare degli interventi di riforma della previdenza (con l'avvio della Quota 100 e l'aumento delle minime), dalla minoranza si parla di promesse tradite e si evidenzia la necessità di ...

Riforma Pensioni - decreto a gennaio : Quota 100 e pace fiscale al centro dell'attenzione : La legge di bilancio ha finanziato la misura Quota 100, che darà la possibilità di uscire anticipatamente dal mondo del lavoro rispetto a quanto era stato previsto dalla tanto odiata legge Fornero. Al centro della

Pensioni : in attesa del decreto su Quota 100 - aumenteranno i requisiti di accesso : Il testo della Legge di Stabilità ha ricevuto la fiducia da parte del Senato ed è atteso a Montecitorio per la terza lettura definitiva. A gennaio, invece, sono attesi i decreti legge sul pacchetto previdenza che riguardano i due capisaldi della manovra finanziaria come Quota 100 e reddito di cittadinanza: per quel che riguarda il comparto Pensionistico, verranno apportate alcune modifiche ai requisiti di accesso alla pensione anticipata, ...

Pensioni : Quota 100 - si studiano altre limature - possibile la liquidazione rinviata : Dopo il via libera ottenuto dalla Commissione Bilancio al Senato, il testo della nuova Legge di Stabilità 2019 dovrà approdare a Montecitorio per la terza lettura definitiva. Secondo quanto si apprende dal quotidiano economico "Il Sole 24 Ore", la nuova manovra finanziaria è giunta al rush finale mentre a gennaio dovranno arrivare i primi decreti legge sul pacchetto Pensioni che contengono le due misure-chiave come la Quota 100 e il cosiddetto ...