Pensioni | Inps | a gennaio non si applicano norme manovra

Inps - il governo fa fuori Tito Boeri per decreto : ribaltone Pensioni - Di Maio mette le mani sull'Istituto : ribaltone all'Inps, il presidente Tito Boeri fatto fuori "per decreto" dal governo. Secondo quanto riporta il Giornale, nel decreto che conterrà reddito di cittadinanza e Quota 100 ci sarà anche una mini riforma dell'istituto previdenziale. Addio al presidente unico, si tornerà a una gestione colleg

Pensioni - 'Possibili variazioni'. Inps - circolare raggelante sulla manovra : 'conguaglio' - quanto ci tagliano : 'Gli incrementi alle Pensioni potranno subire variazioni'. Ha il sapore della beffa la circolare Inps 122/2018 che annuncia gli aumenti di gennaio, grazie alla rivalutazione per la variazione dell'...

Pensioni - "Possibili variazioni". Inps - circolare raggelante sulla manovra : "conguaglio" - quanto ci tagliano : "Gli incrementi alle Pensioni potranno subire variazioni". Ha il sapore della beffa la circolare Inps 122/2018 che annuncia gli aumenti di gennaio, grazie alla rivalutazione per la variazione dell'inflazione dell'1,1%. Gli assegni, dunque, come sottolinea Il Giornale, "avranno un adeguamento del 100

Pensioni : Inps conferma aumenti a gennaio - ma con il rischio di doverli restituire : Le Pensioni continuano ad essere un argomento caldissimo, oltre che su quota 100 e riforma, anche sulla questione tagli e rivalutazione degli assegni. Le Pensioni dopo anni di blocco da gennaio dovranno tornare ad essere rivalutate con il meccanismo della perequazione. Sull’argomento si è detto tanto, con rivalutazioni a fasce che da 3 dovevano passare a 5 e che adesso, secondo le ultime indiscrezioni dal dossier manovra del governo, salirebbero ...

Pensioni - Quota 100 e RdC in LdB2019 : fact checking e lite con l'Inps - decreti a gennaio : I nuovi aggiornamenti sulle Pensioni ad oggi 21 dicembre 2018 si concentrano sull'iter legislativo della legge di bilancio 2019, con la fiducia richiesta al Senato e lo slittamento dei decreti su Quota 100 e reddito di cittadinanza a gennaio. Nel frattempo dal Governo proseguono le dichiarazioni in merito ai provvedimenti in corso d'approvazione, mentre l'opposizione critica fortemente l'impostazione della Manovra. Manovra: i decreti per la ...

Pensioni - ritocchi alla manovra : simulazione Inps-Mef per Quota 100 e RdC : Pensioni, ultime notizie 7 dicembre – Sarebbe in corso una simulazione dell’Inps e del Mef per trovare i correttivi alla Legge di Bilancio 2019: le modifiche potrebbero interessare la Quota 100 e il Reddito di Cittadinanza. Sono in corso alcuni calcoli sui costi e sui risparmi che vanno ad incidere sui ritocchi della Legge di Bilancio a proposito del rapporto debito/Pil. La situazione attuale impone una revisione attenta delle due ...

Pensioni - chiarimenti Inps : aspettativa di vita applicata anche agli assegni assistenziali : L’aspettativa di vita altro non è che la vita media degli italiani calcolata dall’Istat. Ogni anno infatti, l’Istituto di Statistica calcola la speranza di vita degli italiani e questo dato statistico viene utilizzato anche ai fini Pensionistici. In pratica, aumenta la vita media dei cittadini italiani ed aumentano le soglie dei requisiti utili alle Pensioni. Un argomento che sovente è oggetto di contestazioni e critiche per la sua forma ...

Pensioni - ritocchi alla manovra : simulazione Inps-Mef per Quota 100 e RdC : Pensioni, ultime notizie 7 dicembre – Sarebbe in corso una simulazione dell’Inps e del Mef per trovare i correttivi alla Legge di Bilancio 2019: le modifiche potrebbero interessare la Quota 100 e il Reddito di Cittadinanza. Sono in corso alcuni calcoli sui costi e sui risparmi che vanno ad incidere sui ritocchi della Legge di Bilancio a proposito del rapporto debito/Pil. La situazione attuale impone una revisione attenta delle due ...

Pensioni - Inps : per Ape sociale accolte oltre 21mila domande : Per l 'Ape sociale, nel periodo novembre 2017- luglio 2018, il numero di domande presentate dai lavoratori disoccupati è di 57.572 pari al 65,8% del totale. Le domande accolte sono 21.009 pari al 24% ...

INPS - al Sud Pensioni invalidità quasi triple rispetto al Nord : Teleborsa, - Al Sud le pensioni di invalidità rispetto al numero degli abitanti è più che doppio rispetto al Nord. Nel 2017, le pensioni di invalidità erano 932.289 con un calo del 3,3% rispetto al ...

Inps : -3 - 9% Pensioni tra 2012 e 2017 : 15.07 Tra il 2012 e il 2017 il totale delle pensioni previdenziali vigenti è passato da 17.224.961 a 16.560.776, in riduzione complessiva del 3,9%. E' quanto si evince dal Rendiconto sociale Inps. Nel 2017, le pensioni di invalidità sono state 932.289,in calo del 3,3% rispetto al 2016. Considerato il numero di abitanti, questo tipo di trattamento è più che doppio al Sud rispetto al nord. In sintesi, il rapporto con la popolazione residente è, ...

INPS - al Sud Pensioni invalidità quasi triple rispetto al Nord : Al Sud le pensioni di invalidità rispetto al numero degli abitanti è più che doppio rispetto al Nord. Nel 2017, le pensioni di invalidità erano 932.289 con un calo del 3,3% rispetto al 2016 pari a 32.

Pensioni - Inps : Invalidità ogni 100 abitanti 6 - 7 al Sud - 2 - 4 al Nord : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Inps : al Sud Pensioni d'invalidità quasi triple rispetto al Nord : Roma, 5 dic., askanews, - Al Sud e nelle Isole le pensioni d'ivalidità erogate sono quasi il triplo di quelle del Nord. Nel 2017 le pensioni di invalidità sono 932.289 con un calo del 3,3% rispetto al ...