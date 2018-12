Pensioni | ecco il nuovo contributo di solidarietà

Ecco tutte le "balle" di Di Maio sulle sforbiciate alle Pensioni : I tagli alle pensioni alte ? Una vera e propria bufala. I tagli, quelli ci saranno, ma di certo non serviranno ad aumentare le pensioni minime a 780 euro. Il governo, sponda grillina, ha fatto ...

Pensioni - ecco come funzionerà e chi farà gioire l'indicizzazione. L'analisi di Brambilla - tecnico vicino alla Lega che pizzica i leghisti - : ... i cui maggiori beneficiari sono spesso "furbi", elusori ed evasori, persone che sfruttano il lavoro nero e foraggiano l'economia ilLegale. Anziché premiare il senso del dovere, dello Stato e il ...

Pensioni - reddito di cittadinanza - condono - ecotassa : ecco le misure che ci riguardano : Approvato a Palazzo Madama il maxiemendamento con tutte le misure della manovra. La legge di Bilancio passa ora alla Camera dove sarà votata tra il 27 e il 29 dicembre. Considerati i numeri sui quali può contare il governo a Montecitorio, viaggiano verso il traguardo i capisaldi della manovra ma con risorse alleggerite (3,9 miliardi per Quota 100 e 7,1 per il reddito di cittadinanza) dopo la trattativa con la Commissione europea. Quota ...

Manovra - dalle Pensioni di platino all’Iva sul pane : ecco cosa ha approvato il Senato : Gli Ncc finiti in un decreto ad hoc. E poi Webtax, fondi per reddito di cittadinanza e quota 100, flat tax per i pensionati che dall’estero tornano a vivere al Sud, blocco delle assunzioni della pubblica amministrazione. E per quanto riguarda gli investimenti a bilancio “le risorse destinate nel prossimo triennio restano invariate – hanno riferito fonti di Palazzo Chigi -, per un valore complessivo di circa 15 miliardi”. Dopo ...

Pensioni - ecco di quanto aumenteranno nel 2019 : Solo chi percepisce fino a tre volte il minimo avrà diritto ad una rivalutazione piena del trattamento previdenziale. Un...