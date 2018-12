Pedaggi autostrade | ancora aumenti ingiustificati Ma è il sistema che lo permette

Pedaggi autostrade - ancora aumenti ingiustificati. Ma è il sistema che glielo permette : Al ministero dei Trasporti si sta lavorando per arrivare a una sterilizzazione più ampia possibile della dinamica dei Pedaggi. Per il concessionario di proprietà della Regione Lombardia, la Serravalle, l’aumento (che le sarebbe stato riconosciuto per il 2019) è stato sospeso per il mese di gennaio. Probabilmente la sterilizzazione sarà il rinvio di un mese dell’entrata in vigore delle nuove tariffe. Più contenuti per autostrade per l’Italia e ...

Autostrade - verso lo stop ai rincari sui Pedaggi previsti per gennaio : Il ministero è ottimista: le tariffe dovrebbero rimanere ferme. E da Roma assicurano che i controlli su rapporto tariffe-investimenti saranno più severi

Pedaggi autostrade - governo in ritardo sui rincari ma si punta a bloccarli : ... i Pedaggi autostradali rincareranno come a ogni inizio anno e il Decreto interministeriale, Infrastrutture-Economia, che stabilirà di quanto arriverà solo il 31 dicembre, a poche ore dall'entrata in ...

Autostrade - tutor attivo in 11 nuovi tratti Ecco dove si trovano Mappa infografica Governo verso stop aumento dei Pedaggi : I tratti in otto Autostrade diverse, per un totale di 290 chilometri. Per Autostrade per l’Italia il tutor «ha ridotto del 70% il numero dei morti sulla rete». Sgalla (Polizia): «Ottima notizia per la sicurezza stradale, i dati dimostrano la sua grande utilità»

