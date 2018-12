Pd | eletto il nuovo segretario regionale

Assemblea di Lega Serie A - fumata nera nella prima votazione : ancora non eletto il nuovo AD : Luigi De Siervo ha ricevuto undici voti, ma non bastano ancora per battere l’avversario Matteo Mammì ‘fumata nera’ nella prima votazione dell’Assemblea di Lega Serie A chiamata a eleggere il nuovo amministratore deLegato. Sono undici i voti per Luigi De Siervo, ad di Infront, due le schede bianche, sette invece le preferenze per l”avversario’ Matteo Mammì, ex manager di Sky. Nessuno dei due rivali ha ...

Twitter PWA sia aggiorna : nuovo selettore per le emoji : La Progressive Web App di Twitter torna di nuovo ad aggiornarsi lato server con alcune novità per tutti gli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile. Changelog Introdotto un nuovo selettore di emoji all’interno dei tweet. Disponibile una nuova animazione quando si clicca sul simbolo del cuore. Sui dispositivi widescreen, le tendenze appaiono ora più dettagliate sulla destra. È adesso possibile digitare un commento quando si inoltra un ...

Cgil - Andrea Borghesi eletto nuovo Segretario Generale del Nidil : Andrea Borghesi è stato eletto a Napoli nuovo Segretario Generale del Nidil-Cgil al termine della tre giorni del V Congresso Nazionale della categoria che rappresenta i lavoratori atipici. "Iniziamo ...

Chi è Settimo Mineo - nuovo boss della mafia 'eletto' il 29 maggio : Settimo Mineo , 80 anni, era stato eletto il 29 maggio scorso nuovo boss di Cosa nostra dalla Commissione provinciale della mafia siciliana, riunitasi per la prima volta dopo 25 anni. Ufficialmente ...

L’Interpol ha eletto il suo nuovo presidente : È il sudcoreano Kim Jong-yang, che ha battuto a sorpresa il candidato della Russia e vicino a Vladimir Putin, dato per favorito

Tim : Gubitosi eletto nuovo a.d e direttore. Contrari i consiglieri di Vivendi - pronti a battaglia legale : La nomina dell'ex dirigente Rai al termine di un Cda molto teso e per la prima volta nella storia dell'azienda senza l'unanimità. A favore il Fondo americano Elliot che aveva già sfiduciato l'ormai ex ...

Commissione antimafia - il senatore M5S Nicola Morra è il nuovo presidente : eletto al primo turno con 30 voti : Nicola Morra è il nuovo presidente della Commissione parlamentare antimafia. Il senatore del Movimento 5 Stelle è stato eletto al primo turno con 30 voti ed era dato per favorito come successore di Rosy Bindi (Pd): nelle scorse settimane, infatti, aveva battuto per due preferenze il collega Mario Michele Giarrusso nello scrutinio segreto interno ai parlamentari pentastellati. Tredici voti sono andati invece al senatore di Leu, ex magistrato e ...

Ance Catanzaro : Luigi Alfieri eletto nuovo presidente : Ance Catanzaro deve continuare ad essere fucina di stimoli e di iniziative nell'interesse comune, verso le istituzioni, la classe politica e le forze sindacali per promuovere le condizioni necessarie ...

Lega Pro - Ghirelli eletto nuovo presidente. Come vice c'è l'attrice Cristiana Capotondi : L'ex segretario generale, nonché candidato unico alla presidenza della Lega Pro, è stato eletto con 48 voti a favore, 7 schede bianche e una nulla. Una scelta in continuità con la precedente ...

In Baviera Csu e Liberi elettori annunciano l’accordo sul nuovo governo regionale : I Cristiano sociali e i Liberi elettori hanno trovato l’accordo per dare vita al nuovo governo di coalizione in Baviera. «Ce l’abbiamo fatta», ha commentato il leader della Csu Markus Soeder. «C’è la svolta», gli ha fatto eco Hubert Aiwanger, leader dei Liberi elettori. Non sono stati forniti dettagli sul contento dell’accordo o sulle nomine nel nu...

Brasile - il populista Bolsonaro eletto nuovo presidente : La quarta democrazia più grande del mondo, il Brasile, sarà governata da un ex ufficiale dei paracadutisti denunciato da molti come una 'minaccia fascista': Jair Bolsonaro è stato eletto presidente del Brasile, battendo il suo rivale ...

Jair Bolsonaro è il nuovo presidente del Brasile : eletto con oltre il 55% dei voti : Nella giornata di oggi, 147 milioni di cittadini brasiliani sono stati chiamati alle urne per votare al ballottaggio delle presidenziali e scegliere i governatori di 13 stati e del Distretto Federale. Il candidato della destra Jair Bolsonaro, sostenuto dal Partito Social Liberale, ha guadagnato il 55,7% dei voti battendo lo sfidante Fernando Haddad del Partito dei Lavoratori fermo al 47,3%.Continua a leggere