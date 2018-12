Papa Francesco | preghiamo per famiglie in cui manca pace e armonia

Minutella ancora all'attacco di Papa Francesco : Dica che lei non è il Papa e che il suo scopo è quello di distruggere la Chiesa su ordine dei poteri forti del mondo. Lo dica se ha veramente coraggio. Io, scomunicato e sospeso, ho la gioia di ...

Auguri buon Santo Stefano e Capodanno 2019/ Immagini - WhatsApp e frasi : dal faceto al serio con Papa Francesco : Auguri buon Santo Stefano e Capodanno 2018: frasi, citazioni, Immagini e WhatsApp dopo Natale, famiglie pronte a brindare per nuove feste.

Papa Francesco dice che la logica del perdono è sempre vincente : Città del Vaticano, 26 dic., askanews, - 'La logica del perdono e della misericordia è sempre vincente e apre orizzonti di speranza. Ma il perdono si coltiva con la preghiera, che ci permette di ...

Papa Francesco : 'Più accoglienza e fraternità tra popoli e religioni' : Senza fraternità 'i nostri sforzi per un mondo più giusto hanno il fiato corto'. Un messaggio alla fraternità che è risuonato anche in Iraq, dove sta celebrando le festività di Natale il Segretario ...

Vaticano - Renato Farina contro Papa Francesco : perché sull'immigrazione sta sbagliando tutto : perché la Chiesa in Italia e in Europa è diventata insignificante in politica? Ha dimenticato i più dimenticati, ovvero il ceto medio, ormai proletarizzato, e numericamente dominante. Il quale addolorato e triste ricambia con la stessa moneta. La Chiesa non conosce più il popolo, inteso come le mass

Papa Francesco : "Pace in Terra Santa" : LaPresse, Il Papa invoca la pace in Terra Santa e in Siria. L'appello nella benedizione "Urbi ed Orbi" nel giorno di Natale. Da Francesco anche un invito all'uguaglianza e alla fratellanza fra i ...

Il presepe di sabbia di Papa Francesco : Il presepe di sabbia in Vaticano: genesi o nemesi?Emblema di una eredità biblicamente copiosa come i granelli luccicanti, promettenti delle spiagge d'Oriente o presagio di un lascito destinato a sciogliersi, e rapidamente scomparire, sull'onda di riflusso di un futuro conclave, che monta in prospettiva, mentre a Occidente sale, lenta e inesorabile, la marea del dissenso?Quando il Patriarcato di Venezia e la cittadina balneare di Jesolo ...

Papa Francesco e gli auguri ai nostri soldati : Il Pontefice ai ragazzi e alle ragazze dell'esercito: "Grazie per il vostro servizio. So che vivere il Natale lontano dal fuoco dell'amore della famiglia e del Paese non è facile, ma voi siete bravi e ...

Ascolti Tv 24 dicembre 2018 - il pubblico si divide tra Papa Francesco e Gerry Scotti. Tengono i classici della vigilia : Ascolti Tv di lunedì 24 dicembre 2018 . Su Rai1 la Santa Messa di Natale è stata seguita da oltre 2,3 milioni di spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 il Concerto di Natale in Vaticano , ...

Papa Francesco : fraternità e accoglienza : 12.25 "Siamo tutti fratelli" e "questa verità sta alla base della visione cristiana". Senza fraternità "i nostri sforzi per un mondo più giusto hanno il fiato corto". Papa Francesco, alla benedizione Urbi et Orbi lancia per Natale "un augurio di fraternità" tra popoli diversi Questo Natale "consenta a israeliani e palestinesi ...

Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco : "Siamo tutti fratelli. La diversità è ricchezza" : Un messaggio di fraternità fra religioni e nazioni diverse. "Siamo tutti fratelli" e "questa verità sta alla base della visione cristiana". Senza fraternità "i nostri sforzi per un mondo più giusto hanno il fiato corto". papa Francesco, alla Benedizione Urbi et Orbi lancia per Natale "un augurio di fraternità", "tra persone di ogni nazione e cultura", "di diverse religioni" perché "la salvezza passa ...

Benedizione Urbi et Orbi - il messaggio di Papa Francesco : "Siamo tutti fratelli" : "La Comunità internazionale - ha scandito - si adoperi decisamente per una soluzione politica che accantoni le divisioni e gli interessi di parte, così che il popolo siriano, specialmente quanti ...

Papa Francesco : fraternità e accoglienza : 12.25 Papa Francesco:fraternità e accoglienza "Siamo tutti fratelli" e "questa verità sta alla base della visione cristiana". Senza fraternità "i nostri sforzi per un mondo più giusto hanno il fiato corto". Papa Francesco, alla benedizione Urbi et Orbi lancia per Natale "un augurio di fraternità" tra popoli diversi Questo Natale "consenta a israeliani e palestinesi ...

Papa Francesco : fraternità e accoglienza : 12.25 "Siamo tutti fratelli" e "questa verità sta alla base della visione cristiana". Senza fraternità "i nostri sforzi per un mondo più giusto hanno il fiato corto". Papa Francesco, alla benedizione Urbi et Orbi lancia per Natale "un augurio di fraternità" tra popoli diversi Questo Natale "consenta a israeliani e palestinesi di riprendere il dialogo e intraprendere un cammino di pace che ponga fine a un conflitto che da più di 70 anni lacera ...