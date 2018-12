Paolo Bonolis ' massacra' il figlio Stefano Video | ' Non ci provare | non hai chance | no

Lutto per Paolo Bonolis e ‘Avanti un altro’ : morto il valletto Michelone : Lutto per Paolo Bonolis e per gli affezionati del programma ‘Avanti un altro’, Michele Volpe, detto “Michelone“, è morto nella notte scorsa. Si è spento a 47 anni nella casa in cui viveva con il figlio Manuel e con la madre. Secondo quanto riportato dal quotidiano online ‘Terni in rete’, che ha dato la notizia della sua morte, la causa del decesso sarebbe da attribuire all’eccessiva stazza del suo corpo. Da quando era arrivato a ...

Paolo Bonolis in lutto - morto a 47 anni Michelone - lo storico valletto di Avanti un altro : la sua triste fine : Addio a uno dei volti più amati di Avanti un altro, accanto a Paolo Bonolis: è morto, a soli 47 anni, Michele Volpi, noto ai telespettatori con l'affettuoso soprannome Michelone. L'uomo è stato trovato senza vita nel letto della sua casa, dove viveva con il figlio Manuel e la madre. Secondo il sito

Compleanno da vip per la figlia di Paolo Bonolis e Sonia : presenti musicisti più in voga tra i giovani. La reazione dei fan… : Sonia Bruganelli è abituata a suscitare reazioni per i suoi post sui social e questo è successo anche con gli ultimi scatti pubblicati su Instagram per raccontare il party organizzato al Piper di Roma per... L'articolo Compleanno da vip per la figlia di Paolo Bonolis e Sonia: presenti musicisti più in voga tra i giovani. La reazione dei fan… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Polemiche social per la festa della figlia di Paolo Bonolis con Riki e altri artisti italiani : Numerosi i commenti e le Polemiche sui social dopo la festa di 16 anni della figlia di Paolo Bonolis, nel mirino degli haters per lo sfarzo. Alla festa, al Piper di Roma, si sono esibiti alcuni dei cantanti italiani più apprezzati del momento: Riki, Fred De Palma e Baby K. Uno show privato, un'esibizione live sulle note dei principali successi dei cantanti e poi alcuni brani classici del Natale, vista ala vicinanza con le feste. Entusiasti ...

Paolo Bonolis - compleanno della figlia di 16 anni : alla festa cantano Baby K e Riky. È polemica : «Al matrimonio cosa farà?» : E' il sogno di ogni ragazzino: avere il proprio idolo che canta nel giorno del compleanno. Per Silvia Bonolis, la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, questo sogno è diventato...

Paolo Bonolis - compleanno da vip per la figlia : è polemica sui social : compleanno vip per la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: organizzato un mega party per i suoi 16 anni Per i 16 anni di Silvia, la primogenita dell’affiatata coppia formata da Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, è stata organizzata una super festa al Piper, noto locale romano. Una festa che, brevemente, si è trasformata […] L'articolo Paolo Bonolis, compleanno da vip per la figlia: è polemica sui social proviene da Gossip e Tv.

Festa di Natale Inter – C’è anche Belen - la Rodriguez se la ride : Paolo Bonolis esilarante alla presentazione di Elisa [VIDEO] : Paolo Bonolis esilarante nella presentazione di Elisa Toffoli: alla Festa di Natale dell’Inter tanto spazio per il divertimento e le risate E’ andata in scena ieri sera a Milano la cena natalizia dell’Inter: in tantissimi in sala dai giocatori della prima squadra ai dirigenti, senza dimenticare però tanti tifosi nerazzurri vip. Presentatori, cantanti e showgirl, in tantissimi hanno partecipato alla Festa di Natale ...

Paolo Bonolis - festa a tema unicorni per gli 11 anni della figlia Adele : In occasione del compleanno della figlia Adele, Paolo Bonolis si è scatenato: il popolare conduttore romano ha deciso di organizzarle una festa a tema unicorni, vestendo le bambine come i famosi animali fantastici.Il risultato potete vederlo qui sotto, con la madre della bambina, Sonia Bruganelli, che non ha perso occasione per immortalare il divertente momento e piazzarlo sul social network Instagram, incassando anche in questo caso ...

Termina in calo “Scherzi a parte” con Paolo Bonolis - battuto da Flavio Insinna con ‘Prodigi’ : Cambia la programmazione del venerdì sera televisivo, ma non la sostanza dei risultati in fatto di ascolti. Nonostante la fine dell’ennesima edizione di successo per “Tale e Quale Show” e il ritorno di “Prodigi... L'articolo Termina in calo “Scherzi a parte” con Paolo Bonolis, battuto da Flavio Insinna con ‘Prodigi’ proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Paolo Bonolis - risveglio incubo : ascolti - 'la sconfitta più clamorosa della sua carriera' - umiliato da Insinna : Lo show di beneficenza di Raiuno meglio di Scherzi a parte . Continua la crisi di ascolti per Paolo Bonolis e per Mediaset , che perde anche lo scontro con Flavio Insinna e i suoi Prodigi nella prima ...

#Scherziaparte – Quarta e ultima puntata del 30/11/2018 – Con Paolo Bonolis su Canale 5. Gli ospiti. : Questa sera, in prima serata, andrà in onda su Canale 5 un grande classico della sua lunga storia: Scherzi a parte. Il programma, nato da un’idea di Fatma Ruffini nel 1992, tornerà con la Quarta ed ultima puntata della sua quattordicesima edizione, a tre anni di distanza dall’ultima miniserie del gennaio 2015 e, ancora una volta, condotta da Paolo Bonolis. A differenza di tre anni fa, però, gli scherzi non […] L'articolo ...

Scherzi a parte : Paolo Bonolis chiude e sfida Flavio Insinna : Scherzi a parte, ultima puntata: Paolo Bonolis e la sfida con Insinna Andrà in onda venerdì 30 novembre in prima serata su Canale5 l’ultima puntata di Scherzi a parte, con Paolo Bonolis, che vedrà tra le ‘vittime’ Andrea Iannone, famoso per la sua storia d’amore con Belen Rodriguez. Sarà l’ultimo dei quattro appuntamenti andati in onda in queste settimane quello che il pubblico della rete ammiraglia Mediaset potrà ...