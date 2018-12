Paola Turci racconta un episodio triste della sua vita

L’intervista di Paola Turci a Belve : “Mi sono spesso sentita molto bestia e poco bella” (video) : Ospite della conduttrice Francesca Fagnani, Paola Turci a Belve si è raccontata senza veli in un’intervista consapevole, ironica e toccante. “Mi sono spesso sentita molto bestia e poco bella”, ha rivelato l’artista, “Adesso sono un felino. Sto lavorando sull’equilibrio della pace e della rabbia, anche se la rabbia la domino a stento. Di quella ne ho fatta molta scorta e ne ho tirata fuori poca”. E ancora: “La cicatrice non è stato un dono, ma ...

Paola Turci parla per la prima volta della molestia subita a 13 anni : "Avevo 13 anni. Se tornassi indietro e sapessi di poter andare in un centro antiviolenza, in un posto dove mi ascoltano, mi proteggono e mi difendono, ci andrei subito". Ospite del programma "Belve", in onda venerdì 28 dicembre alle 22:45 sul Nove, Paola Turci rivela per la prima volta alla conduttrice Francesca Fagnani un episodio drammatico della sua vita: quando, da ragazzina, subì una molestia.Nel 2005 scrisse una canzone, ...

Sanremo 2019 - Paola Turci : gossip - curiosità sulla cantante in gara al Festival : Paola Turci è tra i 24 big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2019 in onda dal 5 al 9 febbraio 2019. Presenta L'ultimo ostacolo. L'annuncio ufficiale è stato dato da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi durante la prima puntata di 'Sanremo Giovani', in prima serata su Rai1.Paola Turci ha ad oggi partecipato al Festival di Sanremo un totale di 8 volte di cui l'ultima nel 2017 con il brano Fatti bella per te, classificatosi in quinta ...

