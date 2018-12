OUTLANDER - Episodio 4x09 | Il calore della famiglia

OUTLANDER - Episodio 4x08 : Il valore di un segreto : La trama di questa quarta stagione entra ancor più nel vivo.Nuovi intrecci ci attendono in questo nuovo Episodio.Attenzione: Spoiler!Nell'Episodio precedente:Brianna attraversa il Cerchio di Pietre e si ritrova indietro nel tempo, diretta al porto per salpare alla volta dell'America e raggiungere i suoi genitori. Ha un piano ben preciso: avvertire Jamie e Claire del pericolo che li attende.Tuttavia, a causa di una brutta distorsione, della fame ...

OUTLANDER - Episodio 4x07 : Un tentativo rischioso : Altri ritorni ed emozioni sono in viaggio verso i nostri amati Fraser.Attenzione: Spoiler!Nell'Episodio precedente:Lord John Grey fa visita a Fraser's Ridge e con sé porta William, il figlio illegittimo di Jamie che lui stesso sta crescendo.Lo scopo di questa visita è rivedere il suo amato e verificare se è ancora capace di provare dei sentimenti.L'uomo, però, viene colto dal morbillo ed è costretto a rimanere affinché Claire lo curi.Per evitare ...

OUTLANDER - Episodio 4x06 : I legami di sangue non tradiscono mai : Un altro ritorno inaspettato per i Fraser!Attenzione: Spoiler!Nell'Episodio precedente:Jamie si reca a Woolam's Creek a reclutare nuovi coloni per la sua proprietà: la sua ricerca non va a buon fine; in cambio, ritrova Murtagh che ora vive lì, fa il fabbro e la sera, con altri scozzesi, porta avanti la protesta contro le alte tasse imposte dal Governatore inglese.Nel frattempo, a Fraser's Ridge, Claire fa nascere una bambina nella famiglia ...

OUTLANDER - Episodio 4x05 : Coraggio ed esperienza - doni preziosi : Un nuovo appuntamento con OUTLANDER e.....un ritorno tanto atteso!Attenzione: Spoiler!Nell'Episodio precedente:Jamie e Claire iniziano la costruzione di Fraser's Ridge e subito vengono avvicinati dai Cherokee che popolano quelle terre.Subiscono assalti e furti ma il responsabile è un indiano esiliato dal suo gruppo che vaga per i boschi travestito da orso, con tanto di artigli.Quincy John Myers viene aggredito e pure James che affronta il ...

OUTLANDER - Episodio 4x04 : Una dimora tra le montagne : I pericoli non sono finiti per i Fraser.Attenzione: Spoiler!Nell'Episodio precedente:Jamie e Claire, assieme a Ian, lasciano la casa di zia Jocasta per trovare un vero posto da chiamare "casa".Durante il viaggio vengono sorpresi da un forte temporale che spaventa il loro asino.Claire cerca di riportarlo indietro, ma si perde ed è costretta a trovare riparo.Qui trova un teschio ed una pietra e vede il fantasma di un indiano ferito; l'indomani, ...

OUTLANDER - Episodio 4x03 : Alla ricerca di una casa : In quale luogo i Fraser potranno finalmente sentirsi a casa?Attenzione: Spoiler!Nell'Episodio precedente:I Fraser arrivano a River Run e conoscono Jocasta, la zia di Jamie, proprietaria di un'immensa piantagione che decide di lasciare proprio al nipote ritrovato.Sarebbe tutto bello se solo le terre non fossero lavorate da centinaia di schiavi, cosa che Claire non tollera assolutamente.Jamie prova a liberarli e a farli diventare normali ...

OUTLANDER - Episodio 4x02 : I Fraser fanno i conti con la storia : Secondo Episodio della nuova stagione di OUTLANDER: riusciranno i Fraser a riprendersi dopo quanto accaduto?Attenzione: Spoiler!Nel precedente Episodio:Jamie e Claire decidono di iniziare una nuova vita in America e di stabilirsi in quelle terre che vengono loro offerte dai Lord inglesi.Riescono anche a vendere un prezioso rubino e a ricavare una bella somma che può permettere loro di ritornare diverse volte in Scozia e lavorare serenamente. ...