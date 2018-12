Oroscopo Capricorno | nel 2019 potreste trovare l' anima gemella dei vostri sogni

Oroscopo lunedì 31 dicembre : ultimo giorno dell'anno con Luna in Scorpione - ok Capricorno : L'Oroscopo del giorno 31 dicembre è pronto a fare una valutazione obbiettiva su come sarà il prossimo lunedì. A tale scopo è pronta da consultare la nuova classifica stelline corredata dalle immancabili previsioni su amore e lavoro riservate come sappiamo ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Intanto, diciamo che la giornata sotto analisi quest'oggi è molto importante per due motivi: il primo è che decreta di ...

Oroscopo dell'Epifania - 6 gennaio : Capricorno protagonista - Toro soddisfatto : Nella festività dell'Epifania i pianeti tengono fede alle loro promesse ed elargiscono i doni con generosità. Le previsioni astrologiche del 6 gennaio sono scosse dall'arrivo di Mercurio in Capricorno che apporta vigore e pragmatismo. In particolar modo punta i riflettori sui pensieri di ciascun segno dello Zodiaco, spazzando via dubbi e ripensamenti. Buone le opportunità per il Capricorno, il Cancro, il Toro, l'Ariete esplosivo, i Pesci. Gli ...

Oroscopo di domani 30 dicembre : Capricorno 'avventuriero' - polemiche per i Gemelli : L’Oroscopo del giorno 30 dicembre si annuncia a tutti gli effetti ricco di sorprese. C’è anche da dire che è il penultimo giorno dell’anno e dunque si parte già con i buoni propositi per il 2019. Scopriamo che cosa riserva la giornata di domenica per tutti i segni dello zodiaco, a partire dalla fortuna in amore per l’Ariete, l'energia positiva del Leone, i mille impegni della Vergine e alcune discussioni inutili da risolvere per il segno dei ...

Oroscopo 2019 per i segni di terra : ottimo anno per Vergine e Capricorno : Il nuovo anno sta per arrivare ed in tanti sono ansiosi di conoscere cosa ha 'disegnato' l'Oroscopo per il 2019. In questa sede andremo ad analizzare dettagliatamente i tre segni rientranti nel giro astrale relativo ai simboli di terra. Nello specifico saranno messi sotto analisi Toro, Vergine e Capricorno, misurati nei comparti della vita interessanti l'amore, il lavoro e la salute, cardini imprescindibili per una corretta e sana vita ...

Oroscopo dell'amore - 1 gennaio : Venere promette buone opportunità per il Capricorno : Con l'arrivo del Capodanno si apre un nuovo anno ricco di opportunità e di benessere amoroso, basta solo un po' di impegno e con l'aiuto degli astri ogni relazione di coppia andrà avanti alla grande. buone le opportunità che promette Venere per lo Scorpione, la Bilancia, il Sagittario e il Capricorno. Il pianeta della passione propone più chiarezza in amore, gettando le fondamenta per costruire qualcosa di più concreto. Non siate indecisi in ...

Oroscopo del 9 gennaio : Capricorno lavoratore instancabile : In questo mercoledì 9 gennaio troviamo il Sole in Capricorno, la Luna in Acquario e Venere in Sagittario. Il munifico Giove risiede in Sagittario, mentre il severo Saturno è in Capricorno. Nodo Lunare in Cancro in undicesima casa. Toro pantofolaio Ariete: il carattere dei nativi oggi potrebbe essere facilmente irritabile in vista degli ostacoli, seppur di piccola entità, che incontreranno sul lavoro. Qualche gelosia amorosa ingiustificata. Toro: ...

Oroscopo incontri amorosi nel weekend prima di Capodanno : Capricorno innamorato : L'Oroscopo degli incontri amorosi dedicato al weekend precedente il Capodanno è magico e ricco di eventi. Gli astri sono in gran fermento e si prodigano per chiudere l'anno in bellezza, elargendo ricchi doni a ciascun segno dello Zodiaco. Allora come sono le previsioni astrologiche per l'ultimo fine settimana di dicembre? Le effemeridi promettono bene per la Bilancia, il Capricorno e i Pesci, che partono alla conquista dell'amore con energia e ...

Classifica Oroscopo del lavoro nel 2019 : Capricorno sul podio - Vergine all'ultimo posto : Nel 2019 avremo Saturno in Capricorno e Giove in Sagittario come transiti maggiormente determinanti per il lavoro a cui aggiungeremo Mercurio di volta in volta. Urano viaggerà dall'Ariete al Toro e Marte dall'Ariete allo Scorpione. Nettuno in Pesci per l'intero anno. Sul podio 1° posto Leone: il nuovo anno vedrà i nativi impegnarsi a fondo per realizzare anche i più arditi progetti lavorativi. Questo sforzo sarà ben indirizzato e produrrà ...

L'Oroscopo di gennaio : mese propizio per Cancro - Sagittario e Capricorno : Il primo mese del 2019 riserverà numerose sorprese e colpi di scena per i nati sotto i segni di fuoco, in particolare Sagittario ed Ariete. L'amore caratterizzerà in positivo questi trenta giorni dei segni zodiacali di Capricorno e Vergine. Lo zodiaco di gennaio, a causa anche della parziale dissonanza dei pianeti Giove e Venere, riserverà un periodo negativo per Pesci e Acquario. Le previsioni astrali dei segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 ...

Oroscopo del giorno 27 dicembre : giovedì perfetto per Sagittario - problemi al Capricorno : L'Oroscopo del giorno 27 dicembre è pronto a mettere in rilievo il probabile andamento riservato dalle stelle al prossimo giovedì. Prima di iniziare a decantare uno ad uno i simboli astrali rientranti nella seconda sestina zodiacale, d'obbligo dare un breve anticipo su i segni migliori del giorno. Curiosi di sapere quali sono i favoriti in amore e nel lavoro tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Bene, diciamo subito ...

Oroscopo del 5 gennaio : amore super per il Capricorno - Toro determinato : In questo sabato 5 gennaio 2019 tanti i pianeti nel segno del Capricorno, oltre ai veloci Sole e Luna, troviamo Mercurio, Plutone e Saturno. Nel Sagittario il munifico Giove servirà a smorzare i toni troppo autorevoli. Ma vediamo ora nel dettaglio le previsioni di tutti i segni. Ariete intrattabile Ariete: il carattere fumantino oggi sarà ben visibile se i nativi non riusciranno a placare la rabbia amorosa e lavorativa. Saturno vorrà addolcire ...

Oroscopo 2019 per i segni di Terra : lavoro perfetto per Toro e Capricorno - Vergine incerta : L’Oroscopo del 2019 per i segni di Terra si annuncia davvero ricco di novità economiche e amorose per i tre segni: Toro, Vergine e Capricorno. Il nuovo anno non risparmia qualche piccola difficoltà ma in linea di massima i segni più razionali dello zodiaco potranno contare su grandi traguardi sul lavoro e belle sorprese in amore. Vediamo, allora, cosa riservano gli astri per l'anno in arrivo e quali saranno i settori più fortunati per i tre ...

Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni di oggi 24 dicembre 2018 : Capricorno Luna contraria - gli altri segni? : Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre 2018: Capricorno Luna contraria, Cancro Saturno opposto, Leone grande energia, gli altri segni?

Oroscopo del giorno 25 dicembre : Natale frizzante per Capricorno e Cancro : L’Oroscopo di domani 25 dicembre 2018 promette delle novità interessanti per i segni zodiacali. La giornata di Natale sarà per tutti spensierata e, chi più chi meno, quasi tutti potranno contare sugli influssi favorevoli delle feste, soprattutto i nati sotto il segno del Capricorno e del Cancro. Giornata facile nelle relazioni per il Leone, più stanchezza per la Vergine e grandi momenti di convivialità per l’Ariete mentre Pesci e Gemelli avranno ...