Oroscopo Cancro | l' anno nuovo potrebbe essere estremamente impegnativo

Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 30 dicembre 2018 : Bilancia e Cancro pronti per Capodanno - Toro in crescita : Oroscopo Paolo Fox, Oggi 30 dicembre 2018: l'Acquario pronto a vivere grandi esperienze, Gemelli verità emergono dall'amore, gli altri segni?

Oroscopo 1 gennaio : cambiamenti per Acquario - periodo difficile per Cancro : Il nuovo anno è ormai alle porte e martedì 1 gennaio sarà una giornata al top per alcuni segni come Scorpione e Acquario. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: la vostra fine dell'anno sarà parecchio complicata. Luna sarà infatti dissonante e ciò potrebbe provocare diversi problemi sul lavoro. Sarà importante prestare attenzione anche alle relazioni sentimentali. L'ultimo periodo è ...

Oroscopo di domani 31 dicembre con stelline : San Silvestro 'col botto' per Cancro e Leone : L'Oroscopo di domani 31 dicembre 2018 parte in grande stile svelando la classifica e le previsioni zodiacali su amore e lavoro. Sotto indagine in questo contesto, come da prassi da tempo consolidata, l'Astrologia applicata ai primi sei segni. Ansiosi di mettere in risalto i migliori e i peggiori tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Nella sestina appena enunciata si cela senz'altro il segno più fortunato del giorno di San ...

Oroscopo 30 dicembre : cambiamenti per Cancro - Vergine instabile : Il 2018 sta ormai per volgere al termine e diversi sono i cambiamenti che alcuni segni zodiacali affronteranno, sia in positivo che in negativo. Leone tornerà ad essere al top, mentre Cancro dovrà prendere delle decisioni importanti. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per domenica 30 dicembre. Da Ariete a Vergine Ariete: state pensando di organizzare il vostro capodanno insieme ad una persona a voi molto cara. Alcune delle nuove ...

Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 29 dicembre 2018 : dubbi in amore per il Cancro - e gli altri segni? : Oroscopo Paolo Fox, Oggi 29 dicembre 2018: lo Scorpione vivrà un fine settimana completamente dedicato all'amore, i Pesci sono in crescita, gli altri segni?

Oroscopo settimanale dal 31 dicembre al 6 gennaio : parte bene il 2019 per il Cancro : L'Oroscopo settimanale dal 31 dicembre al 6 gennaio 2019 porta in primo piano l'analisi astrologica messa in conto alla prima settimana del nuovo anno. Curiosi di scoprire cosa regaleranno di buono le stelle i prossimi sette giorni? La risposta come di consueto è alla portata di tutti: iniziamo pure a dare qualche anticipo sui segni fortunati e quelli meno. Diciamo subito che i sette giorni compresi nel periodo sotto osservazione vedranno i ...

Oroscopo del 29 dicembre : Cancro senza pensieri - incertezze per i Pesci : L’Oroscopo di domani 29 dicembre prevede una giornata di festa ricca di novità per molti segni zodiacali. Per gli Ariete non ci sarà voglia di perdere tempo, il segno del Cancro continuerà a vivere un’atmosfera vacanziera, mentre Vergine e Bilancia dovranno dedicare più tempo alle persone amate. Sagittario e Pesci saranno alle prese con le partenze e qualche incertezza. Scopriamo insieme tutte le previsioni degli astri per la giornata di ...

Oroscopo gennaio : ottima fortuna per Scorpione - Vergine - Pesci e Cancro : fortuna, amore e lavoro saranno le tre parole che accompagneranno i segni di acqua nel mese di gennaio 2019 secondo le previsioni astrali. L'Oroscopo, infatti, vede tra i segni più favoriti del primo mese del nuovo anno proprio il Cancro e i Pesci. Per la situazione sentimentale lo zodiaco offre un'occasione d'oro ai nati sotto il segno della Vergine. Ottimo mese anche per lo Scorpione con tante novità in arrivo. I segni di fuoco Leone (23 ...

Oroscopo 2019 - previsioni per gli affari da Ariete a Vergine : il Cancro recupera in estate : Il 2019 è alle porte. Scopriamo quali sono le previsioni per i primi segni zodiacali per quanto riguarda l'ambito professionale. Dopo le stelle del 2019 riguardanti l'amore e le emozioni segno per segno, scopriamo quali saranno i pianeti favorevoli e contrari che favoriranno o meno l'ascesa lavorativa dei segni zodiacali. Ariete: nella parte centrale dell'anno, precisamente sul concludersi della primavera, vi sentirete particolarmente ...

L'Oroscopo di gennaio : mese propizio per Cancro - Sagittario e Capricorno : Il primo mese del 2019 riserverà numerose sorprese e colpi di scena per i nati sotto i segni di fuoco, in particolare Sagittario ed Ariete. L'amore caratterizzerà in positivo questi trenta giorni dei segni zodiacali di Capricorno e Vergine. Lo zodiaco di gennaio, a causa anche della parziale dissonanza dei pianeti Giove e Venere, riserverà un periodo negativo per Pesci e Acquario. Le previsioni astrali dei segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 ...

Oroscopo 27 dicembre : per il Toro lavoro in ripresa - per il Cancro bene l'amore : Trascorse le giornate di Natale e di Santo Stefano, ci avviciniamo sempre di più alla fine dell'anno. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 27 dicembre 2018, per tutti e dodici segni zodiacali. Amore, lavoro e salute saranno assoluti protagonisti. Ariete: questa è una settimana confusa dal punto di vista sentimentale, riuscirete a superare qualche momento di tensione solo a Capodanno. In particolare, se c'è stato un dubbio nei confronti della ...

Oroscopo di domani 26 dicembre : la Luna in Vergine 'ama' il Cancro - giù l'Ariete : L'Oroscopo di domani 26 dicembre riprende a tessere i tenui fili con i quali imbastire la delicata tela delle previsioni. Quest'oggi a tenere con il fiato sospeso senz'altro il passaggio della Luna nel campo della Vergine: curiosi di mettere in chiaro quali saranno i segni più fortunati di questo mercoledì? A fare da ago della bilancia sarà, come di consueto, l'Astrologia applicata ai primi sei segni dello zodiaco. Tra questi, ad avere il ...

Oroscopo del 3 gennaio : Sagittario di buon umore - Cancro impegnato sul lavoro : Questo giovedì 3 gennaio 2019 i Pianeti saranno divisi tra la Terra ed il Fuoco come elementi predominanti. Da una parte ci saranno Saturno ed il Sole e dall'altra la Luna, Mercurio, Marte ed Urano. Vediamo ora che cosa riserveranno gli Astri ai nativi dei 12 segni zodiacali. Ariete intrattabile Ariete: ci sono giorni in cui i nativi del segno non riescono a vedere ad un palmo dal loro naso. Questa giornata potrebbe essere una di quelle, specie ...

Oroscopo 2019 Cancro : anno di cambiamenti e novità : Mancano ormai pochi giorni alla fine dell’anno, quali saranno i disegni degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno del Cancro per l’anno che sta per iniziare? Scopriamolo qui di seguito con l’Oroscopo 2019 per questo segno, con predizioni astrali su amore, lavoro e salute. Sarà un anno di rinascita e di rinnovamento per il Cancro. Durante i primi mesi del 2019 Nettuno vi inviterà a fare dell’introspezione e a riflettere sui cambiamenti ...